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Жовтень по-одеськи: осінні прикраси на вулицях міста (фоторепортаж)

Жовтень по-одеськи: осінні прикраси на вулицях міста (фоторепортаж)

Здається, осінь таки завітала в Одесу… Очікується дощ, ще й вітерець. Та сонце все одно проглядає крізь крони дерев, які вже на очах змінюють літні кольори на осінні.

В останній день вересня ми розказали й показали ще літню Одесу. Природа дарувала майже літнє тепло. Настрій на воєнному стані так підіймала одеситам, мабуть.

Перший тиждень жовтня теж балував теплом, і всі з подивом читали новини про рекордне тепло вересня.

В очікуванні дощу пройшлись ми вулицями Одеси. Встигли ще до перших крапель «зафіксувати» їхню красу, ще не класично жовтневу, але вже й не «рекордно теплу».

Одесса в октябре
Одесса в октябре, балкон дома
Одесский бульвар Жванецкого в октябре
Одесса в октябре, на бульваре Жванецкого
Одесса в октябре, лестница
Одесса в октябре, бульвар
Погода осенью
Одесса в октябре, прогулка по бульвару
Одесса в октябре, дворец
Одесса в октябре 2023

Перші каштани, що падають на землю, пожовкле листя… Але все ще здається, що літо ще не покинуло Одесу: дерева не так вже й поспішають жовтіти, багато хто на прогулянці знімає куртки: тепло… Поки, звісно, не закрапав обіцяний синоптиками жовтневий дощ…

Одесса в октябре, мостик
Одесский дворик в октябре
Одесса в октябре, кафе
Октябрь-2023 в Одессе
Одесса в октябре, фонарь
Одесса в октябре, каштаны
Одесса в октябре, Оперный
Одесса в октябре, Маман на Ланжероновской
Одесса в октябре, дом и дерево
Одесса в октябре, фонари
Октябрь в центре Одессы

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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