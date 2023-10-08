Жовтень по-одеськи: осінні прикраси на вулицях міста (фоторепортаж)

Здається, осінь таки завітала в Одесу… Очікується дощ, ще й вітерець. Та сонце все одно проглядає крізь крони дерев, які вже на очах змінюють літні кольори на осінні.

В останній день вересня ми розказали й показали ще літню Одесу. Природа дарувала майже літнє тепло. Настрій на воєнному стані так підіймала одеситам, мабуть.

Перший тиждень жовтня теж балував теплом, і всі з подивом читали новини про рекордне тепло вересня.

В очікуванні дощу пройшлись ми вулицями Одеси. Встигли ще до перших крапель «зафіксувати» їхню красу, ще не класично жовтневу, але вже й не «рекордно теплу».

Перші каштани, що падають на землю, пожовкле листя… Але все ще здається, що літо ще не покинуло Одесу: дерева не так вже й поспішають жовтіти, багато хто на прогулянці знімає куртки: тепло… Поки, звісно, не закрапав обіцяний синоптиками жовтневий дощ…

Фото авторки