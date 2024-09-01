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Як проходив в Одесі перший день третьої воєнної осені (фоторепортаж)

Як проходив в Одесі перший день третьої воєнної осені (фоторепортаж)

Дивно звучить: перший день третьої воєнної осені… Але ж так воно і є. Календарна осінь почалась… Мінлива хмарність: от і погода, хоча й дуже тепло, натякає: це вже осінь.

Чи ще літо? От як влучно назвали виставку у Літньому театрі Міського саду – «Літосінь». Бо як вийдеш на вулиці міста, то одразу відчуєш: це таки літосінь…

Троянди на одеських клумбах – наче «вічні». А от поруч – вже осінні квіти. На асфальті – опале листячко. Його ще зовсім мало, та в повітрі щось таке відчувається – суто осіннє.

1 сентября в Одессе, Маланова
1 сентября в Одессе, голуби
1 сентября в Одессе, авто на дороге
1 сентября в Одессе, палисадник
1 сентября в Одессе, летняя зелень
1 сентября в Одессе, предвестие оесни
1 сентября на одесской улице
1 сентября в Одессе, что это?

– Боже, невже вже третя осінь на воєнному стані?! Аж не віриться… – чую по дорозі.

А ще чую відповідь:

– Не треба про війну, бо зараз почнеться…

– Що почнеться?

– Що може початися? Повітряна тривога звісно. Ти за два з половиною роки ще не звикла, що у нас «починається»?..

– А якщо не згадувати про війну, то й тривоги не буде?.. Думай, що кажеш.

На Дерибасівській людно. Бо неділя, а шалена спека – вже і не шалена, та й взагалі не спека.

Сонце час від часу все ховається за хмарами: буде дощ чи ні? Смішні рекламні мега-фігури підіймають настрій: люди дивляться – усміхаються. Особливо смішний кіт-корсар. Ще одне місце для фотосесій…

1 сентября в Одессе, мармеладный кот
1 сентября в Одессе, кот-корсар
1 сентября в Одессе, у кафе
1 сентября в Одессе, на Дерибасовской
1 сентября в Одессе, дом Либмана
1 сентября в Одессе
1 сентября в Одессе, выставка
1 сентября в Одессе, генератор
1 сентября в Одессе, столик у кафешки

Крізь зелень на деревах проглядає пожовтіло листя: осінь наче тихенько підглядає за нами – готові зустрічати?

Навіть деякі вуличні кав’ярні вже прикрашені осінніми тонами…

А ще чую, проходячи вулицями:

– Та ще ж зовсім літо! Яка там осінь?.. Далеко ще до справжньої осені…

Може, й справді у нас в Одесі така от «нова пора» – літосінь?..

Тримаймося!

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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