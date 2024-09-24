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Вересень по-одеськи: де знайти частинку літа на осінніх вулицях (фоторепортаж)

Вересень по-одеськи: де знайти частинку літа на осінніх вулицях (фоторепортаж)

Осінь повільно, неохоче наближається до Одеси… Стовпчик термометра немов жартує: знову літо. Так, без спеки, але все ж таки літо. Пройдемося одеськими вулицями. Що там на клумбах?

А на клумбах – літо та осінь разом. Немов потоваришували. Та літа все ж більше. Бо навіть оте пожовтіле листячко на клумбах ще пошукати треба, все інше – зелене-зелене…

Одесские клумбы в сентябре, пенек
Одесские клумбы в сентябре, у дороги
Одесские клумбы в сентябре, цветы
Одесские клумбы в сентябре, розовые цветы
Одесские клумбы в сентябре, 2024 г.
Одесские клумбы в сентябре, авто
Одесские клумбы в сентябре

Ще б пак: нещодавно дощик пройшовся, гілки душ прийняли, красуються собі, зелені, охайні.

Клумби на одеських вулицях сьогодні якісь особливо затишні, немов намальовані майстрами пензля.

Ви ж тільки придивіться, як рясно квітнуть наші клумби! А ці кольори, а ці відтінки – ось вам і осінь.

Одесские клумбы в сентябре3
Одесские клумбы в сентябре, розы
Одесские клумбы в сентябре, желтые цветы
Одесские клумбы в сентябре, зелень
Одесские клумбы в сентябре4
Одесские клумбы в сентябре, дубки
Одесские клумбы в сентябре5

– Осінь в нас ще дуже-дуже молода, – почула я по дорозі.

От дійсно, не «стариться» поки що наша одеська осінь. Та і прогнози втішають щодо погоди…

От так дивишся на цю вуличну красу, милуєшся, і народжується надія на головне – на Перемогу і радість, на те, щоб отак, як на цих одеських вуличних клумбах, – все зазеленіло-розцвіло на душі…

Тримаймося!..

Одесские клумбы в сентябре, камень
Одесские клумбы в сентябре, почти лето
Одесские клумбы в сентябре, кустарники
Одесские клумбы в сентябре6
Одесские клумбы в сентябре7
Одесские клумбы в сентябре,
Одесские клумбы в сентябре9

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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