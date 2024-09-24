Вересень по-одеськи: де знайти частинку літа на осінніх вулицях (фоторепортаж)

Осінь повільно, неохоче наближається до Одеси… Стовпчик термометра немов жартує: знову літо. Так, без спеки, але все ж таки літо. Пройдемося одеськими вулицями. Що там на клумбах?
А на клумбах – літо та осінь разом. Немов потоваришували. Та літа все ж більше. Бо навіть оте пожовтіле листячко на клумбах ще пошукати треба, все інше – зелене-зелене…
Ще б пак: нещодавно дощик пройшовся, гілки душ прийняли, красуються собі, зелені, охайні.
Клумби на одеських вулицях сьогодні якісь особливо затишні, немов намальовані майстрами пензля.
Ви ж тільки придивіться, як рясно квітнуть наші клумби! А ці кольори, а ці відтінки – ось вам і осінь.
– Осінь в нас ще дуже-дуже молода, – почула я по дорозі.
От дійсно, не «стариться» поки що наша одеська осінь. Та і прогнози втішають щодо погоди…
От так дивишся на цю вуличну красу, милуєшся, і народжується надія на головне – на Перемогу і радість, на те, щоб отак, як на цих одеських вуличних клумбах, – все зазеленіло-розцвіло на душі…
Тримаймося!..
Фото авторки