Ціни на Привозі на початку жовтня: яку картоплю обираємо?

До чого тут Пікассо?

Та ні, майже нічим не відрізняється: усе – в багатому асортименті. Комусь весело, комусь – не дуже. Як почула на Привозі від однієї жіночки: «Спочатку дивлюсь на продавця, а потім вже на продукти. Хочу купувати у тих, хто в настрої…».

***

Жінка – чоловіку:

– Ну що, яку картоплю беремо? «Лимонку» чи «Пікассо»?

– До чого тут Пікассо?!

– Це сорт картоплі так називається. Здається, я тобі вже говорила.

– Нічого такого ти мені не говорила. Боже, картопля «Пікассо»!.. Беремо, беремо! Потім підемо у корпус обирати м’ясо «Далі».

– Не буває такого…

– Ти впевнена?..

***

Маленьке кошеня красується поруч з персиками. Кожен, звісно, звертає увагу на хвостатика. Звісно ж, чути питання: «чи продається?», «скільки коштує цей персик?», «він у вас працює рекламою?» і все тому подібне.

Відповідь продавчині була супер:

– Ні, не продається і нічого не рекламує. Він мій товар охороняє!..

До речі, а які ціни на товари?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 20-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 25-90 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огірки – 50-70 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 20-30 грн;

капуста – 35-50 грн;

часник – 130-140 грн;

морква – 25-30 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 30-70 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 60-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики – 50-90 грн;

сливи – 20-40 грн;

абрикоси – 70-80 грн;

кавуни – 10-12 грн;

дині – 25-35 грн;

виноград – 40-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 28-80 грн;

бринза – 160-250 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 220-230 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 150-160 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 50-70 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

короп – 60-120 грн.

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Фото авторки