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Ціни на Привозі на початку жовтня: яку картоплю обираємо?

Ціни на Привозі на початку жовтня: яку картоплю обираємо?

Ну от і жовтень до нас завітав. Що там на Привозі на початку місяця? Які зміни? Чи відрізняється найвідоміший одеський ринок на початку жовтня з кінцем вересня?

До чого тут Пікассо?

Та ні, майже нічим не відрізняється: усе – в багатому асортименті. Комусь весело, комусь – не дуже. Як почула на Привозі від однієї жіночки: «Спочатку дивлюсь на продавця, а потім вже на продукти. Хочу купувати у тих, хто в настрої…».

***
Жінка – чоловіку:

– Ну що, яку картоплю беремо? «Лимонку» чи «Пікассо»?

– До чого тут Пікассо?!

– Це сорт картоплі так називається. Здається, я тобі вже говорила.

– Нічого такого ти мені не говорила. Боже, картопля «Пікассо»!.. Беремо, беремо! Потім підемо у корпус обирати м’ясо «Далі».

– Не буває такого…

– Ти впевнена?..

Привоз в октябре: овощи

***
Маленьке кошеня красується поруч з персиками. Кожен, звісно, звертає увагу на хвостатика. Звісно ж, чути питання: «чи продається?», «скільки коштує цей персик?», «він у вас працює рекламою?» і все тому подібне.

Відповідь продавчині була супер:

– Ні, не продається і нічого не рекламує. Він мій товар охороняє!..

На Привозе: персики и котенок

До речі, а які ціни на товари?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 20-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 25-90 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огірки – 50-70 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 20-30 грн;
  • капуста – 35-50 грн;
  • часник – 130-140 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.
На Привозе: сладкий перец
Овощи на Привозе в октябре
На одесском Привозе: фрукты и овощи
На Привозе: торговля зеленью

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 30-70 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 60-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики – 50-90 грн;
  • сливи – 20-40 грн;
  • абрикоси – 70-80 грн;
  • кавуни – 10-12 грн;
  • дині – 25-35 грн;
  • виноград – 40-80 грн.
Фрукты на Привозе в октябре
На Привозе: капуста и фрукты
Одесский Привоз в октябре
Фрукты на Привозе в октябре
Привоз в октябре: сколько стоят овощи

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 28-80 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.
Одесский Привоз: цены на яйца в октябре
На Привозе: молочная продукция

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
На Привозе: цены на мясо
Мясо и сало на Привозе
Мясной корпус Привоза: сало

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 150-160 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Одесский Привоз: цены на рыбу

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 50-70 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • короп – 60-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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