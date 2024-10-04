Ціни на Привозі на початку жовтня: яку картоплю обираємо?

Ну от і жовтень до нас завітав. Що там на Привозі на початку місяця? Які зміни? Чи відрізняється найвідоміший одеський ринок на початку жовтня з кінцем вересня?
До чого тут Пікассо?
Та ні, майже нічим не відрізняється: усе – в багатому асортименті. Комусь весело, комусь – не дуже. Як почула на Привозі від однієї жіночки: «Спочатку дивлюсь на продавця, а потім вже на продукти. Хочу купувати у тих, хто в настрої…».
***
Жінка – чоловіку:
– Ну що, яку картоплю беремо? «Лимонку» чи «Пікассо»?
– До чого тут Пікассо?!
– Це сорт картоплі так називається. Здається, я тобі вже говорила.
– Нічого такого ти мені не говорила. Боже, картопля «Пікассо»!.. Беремо, беремо! Потім підемо у корпус обирати м’ясо «Далі».
– Не буває такого…
– Ти впевнена?..
***
Маленьке кошеня красується поруч з персиками. Кожен, звісно, звертає увагу на хвостатика. Звісно ж, чути питання: «чи продається?», «скільки коштує цей персик?», «він у вас працює рекламою?» і все тому подібне.
Відповідь продавчині була супер:
– Ні, не продається і нічого не рекламує. Він мій товар охороняє!..
До речі, а які ціни на товари?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 20-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 25-90 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огірки – 50-70 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 20-30 грн;
- капуста – 35-50 грн;
- часник – 130-140 грн;
- морква – 25-30 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 30-70 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 60-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики – 50-90 грн;
- сливи – 20-40 грн;
- абрикоси – 70-80 грн;
- кавуни – 10-12 грн;
- дині – 25-35 грн;
- виноград – 40-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 28-80 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 220-230 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 150-160 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 50-70 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- короп – 60-120 грн.
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