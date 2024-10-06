Новости Одессы и Одесской области

Что происходило в Одессе на прошедшей неделе: каштанопад и хвостатый охранник (фото)

Что происходило в Одессе на прошедшей неделе: каштанопад и хвостатый охранник (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 30 сентября по 6 октября?

30 сентября

Дерибасовская в последний день сентября:

Фото дня, на Дерибасовской

1 октября

Первый день октября: осень властвует на одесских улицах.

Фото дня, первый день октября

2 октября

Октябрь рисует каштановые узоры. Даже услышала: «В Одессе начался каштанопад…»
Фото дня, каштанопад

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

3 октября

На многочисленные вопросы покупателей по поводу этого котенка на прилавке продавщица ответила, что он не продается и не работает рекламой, а… «охраняет товар». Охранник…

Фото дня, охранник

4 октября

В Горсаду – в начале октября:

Фото дня, в Горсаду

5 октября

Одесская киностудия: еще одна осень…

Фото дня, Одесская киностудия

6 октября

Октябрь в Одессе: еще так много лета и немного осени…

Фото дня, октябрь в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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