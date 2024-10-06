Что происходило в Одессе на прошедшей неделе: каштанопад и хвостатый охранник (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 30 сентября по 6 октября?
30 сентября
Дерибасовская в последний день сентября:
1 октября
Первый день октября: осень властвует на одесских улицах.
2 октября
Октябрь рисует каштановые узоры. Даже услышала: «В Одессе начался каштанопад…»
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3 октября
На многочисленные вопросы покупателей по поводу этого котенка на прилавке продавщица ответила, что он не продается и не работает рекламой, а… «охраняет товар». Охранник…
4 октября
В Горсаду – в начале октября:
5 октября
Одесская киностудия: еще одна осень…
6 октября
Октябрь в Одессе: еще так много лета и немного осени…
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