Что происходило в Одессе на прошедшей неделе: каштанопад и хвостатый охранник (фото)

30 сентября

Дерибасовская в последний день сентября:

1 октября

Первый день октября: осень властвует на одесских улицах.

2 октября

Октябрь рисует каштановые узоры. Даже услышала: «В Одессе начался каштанопад…»



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3 октября

На многочисленные вопросы покупателей по поводу этого котенка на прилавке продавщица ответила, что он не продается и не работает рекламой, а… «охраняет товар». Охранник…

4 октября

В Горсаду – в начале октября:

5 октября

Одесская киностудия: еще одна осень…

6 октября

Октябрь в Одессе: еще так много лета и немного осени…

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