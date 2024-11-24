Передноворічна краса та господар музею: сім миттєвостей одеського тижня у фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 18 по 24 листопада?
18 листопада
Ліхтарі Одеського оперного…
19 листопада
В одеській «подорожній» кав’ярні:
20 листопада
А тим часом в Одесі вже встановлюють новорічні ялинки:
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21 листопада
– Яке сало! Яке сало! Картинка, а не сало! Скільки коштує?
– Двісті п’ятдесят.
– Скільки, скільки?! Це в якій валюті?!
– Звісно, в гривнях. До речі, є й дорожче.
– Дорожче не треба! Та мені й ваше сало якось не дуже… Якесь воно не таке, як я люблю…
22 листопада
Кіт в одеському музеї почувається як хазяїн:
23 листопада
В центрі міста одеські вітрини цікавляться вашими справами та трохи підіймають настрій:
24 листопада
Ви, звісно, впізнали цей будинок на розі Дерибасівської та Рішельєвської. Нещодавно тут відреставрували старовинні двері…
Фото авторки