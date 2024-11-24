Новини Одеси та Одеської області

Передноворічна краса та господар музею: сім миттєвостей одеського тижня у фото

Передноворічна краса та господар музею: сім миттєвостей одеського тижня у фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 18 по 24 листопада?

18 листопада

Ліхтарі Одеського оперного

Фото дня: фонари Оперного

19 листопада

В одеській «подорожній» кав’ярні:

В одесской кафешке

20 листопада

А тим часом в Одесі вже встановлюють новорічні ялинки:

Одесса, новогодняя витрина

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21 листопада

На одеському Привозі:

– Яке сало! Яке сало! Картинка, а не сало! Скільки коштує?

– Двісті п’ятдесят.

– Скільки, скільки?! Це в якій валюті?!

– Звісно, в гривнях. До речі, є й дорожче.

– Дорожче не треба! Та мені й ваше сало якось не дуже… Якесь воно не таке, як я люблю…

цены на сало на Привозе

22 листопада

Кіт в одеському музеї почувається як хазяїн:

Фото дня: хозяин одесского музея

23 листопада

В центрі міста одеські вітрини цікавляться вашими справами та трохи підіймають настрій:

Витрина в центре Одессы

24 листопада

Ви, звісно, впізнали цей будинок на розі Дерибасівської та Рішельєвської. Нещодавно тут відреставрували старовинні двері

Исторический дом в центре Одессы

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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