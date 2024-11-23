Новини Одеси та Одеської області

В Одесі вже встановлюють новорічні ялинки (фото)

В Одесі вже встановлюють новорічні ялинки (фото)

До Різдва та Нового року ще далеченько, але бажання наблизити свято сильніше календаря. В Одесі вже можна побачити прикрашені новорічні ялинки та все, що пов’язано з улюбленими зимовими святами.

Деякі заклади – магазини, кав’ярні – вже не нагадують своїм зовнішнім виглядом про Різдво та Новий рік, а й виглядають так, наче до них зосталось зовсім мало часу.

Одесса в конце ноября
Новогодние украшения
Скоро Новый год

Кореспондент «Одеського життя» вже побачила, як зелені красуні одягнуті в іграшки, тут же продаються прикраси для них на кожний смак.

Новорічні подарунки, іграшки, солодощі, навіть різдвяно-новорічні наряди – до ваших послуг.

Одесса, новогоднее уюранство
В Одессе уже устанавливают новогодние елки (фото)
В Одессе ставят елки

І хоча багато вітрин вже ще нагадують про Хелловін та мають інші суто осінні ознаки, інші вже готові зустрічати Різдво та Новий рік, як бачите на наших світлинах.

Одесса, новогодняя витрина
Новогодние товары
Новогодние сладости
Скоро Рождество
Новогодний ассортимент в Одессе
Новогодние украшения в Одессе

До речі, нагадаємо, що минулого року головну новорічну ялинку на Дерибасівській почали встановлювати другого грудня.

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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