В Одесі вже встановлюють новорічні ялинки (фото)

Деякі заклади – магазини, кав’ярні – вже не нагадують своїм зовнішнім виглядом про Різдво та Новий рік, а й виглядають так, наче до них зосталось зовсім мало часу.

Кореспондент «Одеського життя» вже побачила, як зелені красуні одягнуті в іграшки, тут же продаються прикраси для них на кожний смак.

Новорічні подарунки, іграшки, солодощі, навіть різдвяно-новорічні наряди – до ваших послуг.

І хоча багато вітрин вже ще нагадують про Хелловін та мають інші суто осінні ознаки, інші вже готові зустрічати Різдво та Новий рік, як бачите на наших світлинах.

До речі, нагадаємо, що минулого року головну новорічну ялинку на Дерибасівській почали встановлювати другого грудня.

Фото авторки