Новини Одеси та Одеської області

На психолога і сметанку: як збирають чайові в одеських кав’ярнях

На психолога і сметанку: як збирають чайові в одеських кав’ярнях

Які часи, таке й… все: вулиці, наш з вами настрій, навіть прохання на чайові в маленьких вуличних кав’ярнях Одеси. Ці чайові зазвичай «адресні»: на склянці чи на чому ще чітко вказується, на що конкретно «підуть» ваші чайові. Це не просто жарт, це і реклама така, і нагадування, що таки треба кинути ці самі чайові, а ще – для підняття настрою.

Часи змінюються, «адреса» збору грошей вказується нова. Такі перли іноді зустрічаєш, як бачите на наших фото.

По-перше, філософська тематика – в тренді: «натяк» не ставити питань, а просто кидати гроші у склянку (бариста, мовляв, сам знає, на що вони підуть).

Чаевые в кафе Одессы2

Чи простіше: «Якщо не в грошах щастя, то віддай їх мені».

Чаевые в кафе Одессы, не в деньгах счастье

Приємно читати, поки тобі готують каву щирі зізнання: «Гроші мене не хвилюють. Вони мене заспокоюють»…

Чаевые в кафе Одессы, деньги успокаивают

Дуже приємна (майже мультяшна) штучка: замість склянки – звичайний бідон. Напис «на сметанку» з подальшим доповненням виглядає просто суперово!

Чаевые в кафе Одессы

Бувають написи прості і чіткі: «На щось приємне після праці». Чи – оригінальні з підтекстом: «На стриптизера» (?!)

Чаевые в кафе Одессы, на что-то приятное

Чаевые в кафе Одессы, стриптизер

Сподобався мені не менш оригінальний напис про те, що якщо кожний відвідувач кине по одній гривні, то у баристи буде… вісім мільярдів (так підкреслюється, що дану кавову «точку» люди просто обожнюють).

Чаевые в кафе Одессы, миллиарды

І – наостанок (поки що) не просто нагадування-прохання про чайові, а майже «душевний крик»: «На психолога!».

Чаевые в кафе Одессы, психолог

Я ж кажу – які часи, такі й «адреси» чайових в маленьких одеських кав’ярнях. Будемо вивчати далі…

І, – як ми прочитали на одній з склянок «для чайових», – «чудового дня!»…

Чаевые в кафе Одессы, прекрасного дня

Читайте також: Настрій під нуль? Виходьте на одеські вулиці!

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk