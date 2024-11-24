Предновогодняя красота и хозяин музея: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 18 по 24 ноября?
18 ноября
Фонари Одесского оперного…
19 ноября
В одесской подорожной кафешке:
20 ноября
А тем временем в Одессе уже устанавливают новогодние елочки:
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21 ноября
– Какое сало! Какое сало! Картинка, а не сало! Сколько стоит?
– Двести пятьдесят.
– Сколько, сколько?! Это в какой валюте?
– Конечно, в гривне. Кстати, есть и дороже.
– Дороже не надо! Да мне и ваше сало как-то не очень… Какое-то оно не такое, как я люблю…
22 ноября
Кот в одесском музее чувствует себя хозяином:
23 ноября
В центре города одесские витрины интересуются вашими делами и немного поднимают настроение:
24 ноября
Вы, конечно, узнали этот дом на углу Дерибасовской и Ришельевской. Недавно здесь отреставрировали старинную дверь.
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