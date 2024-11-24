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Предновогодняя красота и хозяин музея: семь мгновений одесской недели в фото

Предновогодняя красота и хозяин музея: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 18 по 24 ноября?

18 ноября

Фонари Одесского оперного

Фото дня: фонари Оперного

19 ноября

В одесской подорожной кафешке:

В одесской кафешке

20 ноября

А тем временем в Одессе уже устанавливают новогодние елочки:

Одесса, новогодняя витрина

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

21 ноября

На одесском Привозе:

– Какое сало! Какое сало! Картинка, а не сало! Сколько стоит?

– Двести пятьдесят.

– Сколько, сколько?! Это в какой валюте?

– Конечно, в гривне. Кстати, есть и дороже.

– Дороже не надо! Да мне и ваше сало как-то не очень… Какое-то оно не такое, как я люблю…

цены на сало на Привозе

22 ноября

Кот в одесском музее чувствует себя хозяином:

Фото дня: хозяин одесского музея

23 ноября

В центре города одесские витрины интересуются вашими делами и немного поднимают настроение:

Витрина в центре Одессы

24 ноября

Вы, конечно, узнали этот дом на углу Дерибасовской и Ришельевской. Недавно здесь отреставрировали старинную дверь.

Исторический дом в центре Одессы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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