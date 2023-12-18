Новини Одеси та Одеської області

«Стара Одеса»: подорож історією з неймовірними таємницями (фоторепортаж)

«Стара Одеса»: подорож історією з неймовірними таємницями (фоторепортаж)

Мені здалося, що такого під час війни взагалі бути не може: у самому центрі Одеси, на розі Красного провулку (українська Вікіпедія позначає його українською мовою як Красний) та вул. Грецької відкрився Музей-кав’ярня «Стара Одеса».

«Стара Одеса»: коли починається диво?

От, думала я собі, мабуть, зробили якусь «стилізацію під старовину». Виявилось: усе представлене у двох кімнатах — автентичне, справжнє, «живе». І все, що ви там побачите (та почуєте!) стає подорожжю історією, де по дорозі вас зустрінуть і неймовірні суто одеські таємниці, і предмети побуту одеситів далеких-далеких часів, і речі, про які ви навіть уяви не мали. І все це — Стара наша з вами Одеса!

Старая Одесса. Котова

Маємо ми Книгарню-кав’ярню, маємо тепер і Музей-кав’ярню. До речі, знаходиться він на тому місці, де ще 150 років тому продавали солодощі, халву, шербет та рахат-лукум.

Старая Одесса. Котова

…Диво починає відбуватись, як тільки ви починаєте спускатись по сходинках. Вас вже тут зустрінуть оці самі «автентичні цікавинки», а потім ви почнете трохи плутатись, бо бариста Ольга Манелис в «Старій Одесі» — ще й гід (чи, може, гід — це ще й бариста?).

Старая Одесса. Котова

Старий телефонний апарат і «болюча тема»

Ви просто зайшли випити смачної кави (чаю) зі смаколиками? Та ви забудете про все практично одразу, бо ж як не почати ставити питання за питанням, як побачити старий-старий телефонний апарат, якісь старовинні предмети за склом і… (неймовірно!) куточок робіт Костанді та українських художників одеської школи кінця ХІХ-початку ХХ століть. І все це — оригінали…

Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова

Старі-старі плакати, гроші, серветки з відомої одеської кав’ярні Фанконі ще «тих» часів…

Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова

Фотографії одеситів позаминулого віку, поштівки, гравюри… А ще на вас чекає з суто одеським гумором відповідь (відомо кому) про Україну, яку «створив» Ленін.
О, якби я могла в матеріалі тільки «нарахувати» все те, що ви тут побачите, про що ви тут почуєте!..

Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова

Та, мабуть, і не треба. Бо ж навіть давня «болюча» тема «скільки років Одесі?» тут теж подається з різних ракурсів — цікаво, з відповідями та представленими раритетами…

Старая Одесса. Котова

«Стара Одеса»: свічник зі стилетом й інші раритети

Є речі дуже-дуже старі, ще за часів Київської Русі. Представлений навіть козацький полковий казан вісімнадцятого століття…

Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова

Унікальні книги з автографами тих, хто писав про Одесу, посуд, навіть оце — «щось скляне та загадкове». А це і є загадка для відвідувача: ну що, що могло зберігатися у цій посудині? Виявляється, це така собі важлива річ давніх часів: вона зроблена для лову мух.

Старая Одесса. Котова

А це що? Прогулянкова тростина? Так, от тільки, як розповідає (і демонструє) Ольга, вона ще зі стилетом, та ще й пов’язана з ім’ям Япончика! Наша гід-бариста показує ще й старовинний свічник. Так от, він теж зі стилетом…

Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова

О, скільки ж цікавого, і до всього так і хочеться доторкнутися, в руках потримати, послухати розповідь… Бо ж кожна річ — це історична сторінка рідного міста.

Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова

«Відчуття: торкатися історії»

Музей-кав’ярня «Стара Одеса», як ми зазначили вище, відкрився нещодавно. Але деякі одесити вже встигли тут побувати, навіть написати про нього на своїх сторінках у Facebook
«Стара Одеса»! Так ось де мають пити каву одесити! І всі порядні гості міста, щоб заглибитися у справжню, невигадану, неймовірно цікаву історію Одеси, та й зацінити смак елітної арабіки… Це неймовірне враження й хвилююче тактильне відчуття: торкатися історії. Добірці автентичних артефактів у експозиції кафе можуть позаздрити музеї. Фахівці туризму, «беріть на озброєння»: це чудове доповнення до будь-якої екскурсії містом…», — пише Олександр Грабовський.

Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова
Старая Одесса. Котова

«Моя добра знайома з подругами якось завітала до цієї кав’ярні і потім з захопленням розповідала про затишний та наповнений сенсом вечір. Я знаю, що Ваше кафе тепер для неї та її знайомих — особливе місце. Як делікатес. Хай щастить!», — пише Маргарита Кириллова.

Старая Одесса. Котова

«Стара Одеса»… Сучасну смачну каву ви будете тут пити, розглядаючи домашні млинки для кави, які збереглись з минулих часів, та розглядаючи не тільки картини, а старі листівки та гравюри із зображеннями Одеси.

Старая Одесса. Котова

А зі стіни на вас буде дивитися Дюк і карта 1795 року, де назва нашого міста вже не Хаджибей, але ще й не Одеса. Як саме? Заходьте — дізнаєтесь…

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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