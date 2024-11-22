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Ціни на листопадовому Привозі: під дощиком – за салом

Ціни на листопадовому Привозі: під дощиком – за салом

Привоз в останню декаду листопада: легкий дощик, «тяжкий» вітерець. Людей (чи так здалось) менше, аніж зазвичай. Та все одно їх, як завжди, вистачає. Звісно, як і продуктів.

В якій валюті?

Пара похилого віку:

– Оце вибралися!.. А якщо дощ піде сильніше?

– Головне встигнути купити все.

– Ото накупляємо, потім буде псуватись… Не забувай про світло… Ми вже викинули печеню з холодильника… Вона мені навіть наснилася…

– То, може, купимо тільки сало та картоплю?..

– Ага, під дощиком – за салом…

цены на сало на Привозе

І, знов таки, про сало на Привозі:

– Яке сало! Яке сало! Картинка, а не сало! Скільки коштує?

– Двісті п’ятдесят.

– Скільки, скільки?! Це в якій валюті?!

– Звісно, в гривнях. До речі, є й дорожче.

– Дорожче не треба! Та мені й ваше сало якось не дуже… Якесь воно не таке, як я люблю…

А що ж з цінами на «таке» й «не таке»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Овощи на Привозе

  • картопля – 35-45 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 40-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 70-90 грн;
  • солодкий перець – 50-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Капуста на Привозе

Привоз, овощи

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-40 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливи – 20-45 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн.

Фрукты на Привозе

На Привозе в ноябре

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз: цены на яйцаПривоз, брынза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Колбаса на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз, рыбный ряд

  • товстолобик – 90-110 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі у розпалі листопада: де кавуни і що там з яйцями? (фоторепортаж).

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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