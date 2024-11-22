Ціни на листопадовому Привозі: під дощиком – за салом

Привоз в останню декаду листопада: легкий дощик, «тяжкий» вітерець. Людей (чи так здалось) менше, аніж зазвичай. Та все одно їх, як завжди, вистачає. Звісно, як і продуктів.
В якій валюті?
Пара похилого віку:
– Оце вибралися!.. А якщо дощ піде сильніше?
– Головне встигнути купити все.
– Ото накупляємо, потім буде псуватись… Не забувай про світло… Ми вже викинули печеню з холодильника… Вона мені навіть наснилася…
– То, може, купимо тільки сало та картоплю?..
– Ага, під дощиком – за салом…
І, знов таки, про сало на Привозі:
– Яке сало! Яке сало! Картинка, а не сало! Скільки коштує?
– Двісті п’ятдесят.
– Скільки, скільки?! Це в якій валюті?!
– Звісно, в гривнях. До речі, є й дорожче.
– Дорожче не треба! Та мені й ваше сало якось не дуже… Якесь воно не таке, як я люблю…
А що ж з цінами на «таке» й «не таке»?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 35-45 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 40-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 70-90 грн;
- солодкий перець – 50-70 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 110-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-40 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливи – 20-45 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 90-110 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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