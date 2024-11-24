Окраса будинку і вулиці: в серці Одеси відреставрували старовинні двері (фото)

«Раді представити реставровані двері будинку братів Стіфель! Відтворено втрачені фрагменти кованих ґрат, відновлено латунні ручки із зображенням левів. Статична стулка знову працює завдяки автентичним шпінгалетам, а електроригельний замок забезпечує зручність і безпеку мешканців. Двері XIX століття повернули свою колишню красу і функціональність та стали справжньою окрасою будинку та вулиці», – повідомляють майстри-реставратори.

Додамо, що будинок на розі Дерибасівської та Рішельєвської став свого часу героєм окремої книжки-альбома, презентація якої відбулась у 2019 році.

Історичний будинок, який тепер красується й новими дверима, має три поверхи. Він «народився» у 1858 році – на місті будинку, що згорів свого часу. Тут у 1891 році розташовувалась редакція газети «Одесский Листок», яка належала В.Навроцькому.

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Фото авторки