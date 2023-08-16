Пенсії під час війни: що вже змінилося та що ще зміниться

24 серпня ми відзначатимемо День Незалежності нашої держави. І сьогодні, коли в умовах війни незалежність країни опинилася під загрозою, ми вирішили озирнутися назад і подивитися, які зміни відбулися у пенсійному законодавстві після 24 лютого 2022 року та що чекає на нас найближчим часом.

В уряді сьогодні прямо говорять, що більшість соціальних витрат цього року фінансується за рахунок міжнародної допомоги та кредитів. Незважаючи на це, під час воєнного стану пенсії в середньому зросли на 33%. Як змінився розмір виплат та механізм їх нарахування за останні півтора року?

Скільки в Україні пенсіонерів

Згідно з останніми даними, в Україні налічується 10 мільйонів 552 тисячі пенсіонерів. Це на 289 тисяч менше, ніж було у січні 2022 року. Напевно, це найсумніша пенсійна статистика останнього часу.

Незважаючи на це, потреба у виплаті пенсій зростає. Якщо у лютому 2022 року на виплату пенсій знадобилося 44,6 млрд грн, то у липні 2023 року – 57,6 млрд грн. Різниця суттєва.

Виплата пенсій: що нового та які питання залишилися?

Перша складність після початку повномасштабного вторгнення полягала не в тому, як фінансувати, а в тому, як виплачувати пенсії. Адже у багатьох прифронтових населених пунктах не працювали ані банки, ані поштові відділення. Вже 26 лютого 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №162 «Про особливості виплати та доставлення пенсій, грошової допомоги на період запровадження воєнного стану».

Не можна сказати, що це досконала ухвала, до того ж до неї вже вносилося чимало змін. Втім, це рішення дозволило максимально швидко продовжити пенсійні виплати, зокрема у зоні бойових дій. Люди могли оперативно переказувати пенсію з пошти на банк і навпаки – залежно від того, яка установа працювала у тій чи іншій місцевості.

До того ж переселенці із зони бойових дій мали змогу швидко отримати свою пенсію у будь-якому іншому місті, в тому числі завдяки грошовим переказам. Крім того, заяву на поновлення пенсійних виплат тепер можна подавати онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Раніше така заява подавалася лише особисто пенсіонером безпосередньо у відділенні пенсійного органу.

І вже цього 2023 року урядом були зроблені кроки, які спрощують процедуру продовження виплат тим, хто тимчасово перебуває за кордоном. Питання про проходження ідентифікації для внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та для тих, хто перебуває за кордоном, поки що не стоїть. Для переселенців цю процедуру було відстрочено до 2024 року. А щодо тих, хто знайшов притулок за кордоном, законопроект поки що не ухвалено.

Також залишаються питання щодо тих, хто досі проживає в зоні бойових дій чи на окупованій території і раніше отримував такі виплати на пошті. Сьогодні немає технічної можливості спрямувати туди гроші. Проте людина зможе відновити виплати та забрати свою пенсію за минулий час будь-якої миті, якщо опиниться на підконтрольній території, там, де працює банківська інфраструктура.

Перерахунки та надбавки: якісь значні, якісь не дуже

Останні півтора року відбувалися й інші законодавчі зміни. Дещо було прийнято ще до 24 лютого 2022 року, проте запрацювало пізніше.

Наприклад, індексацію пенсій держслужбовців та науковців мали провести ще рік тому, проте зробили лише зараз. Рішення про надбавки для осіб віком від 70 років також приймалося ще до війни. Те саме стосується збільшення пенсій щодо інвалідності для військовослужбовців. Втім, багато рішень щодо військових довелося приймати вже у березні 2022 року. Продовжуються зміни і зараз. Вони стосуються насамперед набуття статусу учасника бойових дій для різних категорій громадян. Надалі це вплине, зокрема, на пенсійне забезпечення як цих осіб, так і членів їхніх сімей.

Що стосується підвищення пенсій, то, як зазначено вище, за останні півтора року пенсії в Україні зросли на 33%. Якщо у січні 2022 року середня пенсія склала 3991,53 гривні, то у липні 2023 року це вже 5311,44 гривні. У середньому зростання становить 1319,91 гривні. Такі темпи зростання не завжди були навіть у мирний час.

Звичайно, ми не відкидаємо того факту, що все це відбувається на тлі чималого зростання цін. До того ж зростання пенсій зазвичай відбувається нерівномірно. Комусь додають 100 гривень, комусь 1500 гривень, комусь взагалі нічого.

Також зазначимо, що дві третини пенсіонерів отримують пенсію нижчу за середню. А за певними даними, реальний прожитковий мінімум вже давно перевищує ті ж 5 тисяч гривень. Хоча згідно із законом декларується, що пенсіонер здатний вижити на 2093 гривні.

З березня 2022 року до липня 2023 року в Україні проведено близько 8 масових планових та позапланових перерахунків. Наприклад, згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2023 рік» з індексацією цьогорічних пенсій можна було не поспішати. Втім, її було проведено. Зазначені підвищення торкнулися більшості пенсіонерів, хоч і не були одночасними для всіх.

Коли відбувалися перерахунки?

01.03.2022 – індексація пенсій;

01.04.2022 – автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам (з доплатою у червні);

01.07.2022 – перерахунок пенсій та деяких надбавок через підвищення прожиткового мінімуму;

01.10.2022 – надбавка особам віком від 70 років; перерахунок через збільшення мінімальної зарплати; збільшення мінімальних пенсій щодо інвалідності для військовослужбовців;

01.12.2022 – збільшення прожиткового мінімуму; підвищення деяких мінімальних виплат; перерахунок деяких чорнобильських пенсій;

01.03.2023 – індексація пенсій, перерахунок деяких чорнобильських пенсій;

01.04.2023 – автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам (з доплатою у червні);

01.07.2023 – індексація для держслужбовців та науковців.

Звичайно, якщо взяти кожного конкретного пенсіонера окремо, надто задоволених своєю пенсією людей важко зустріти. Але якщо спиратися на статистику, то номінальне зростання є. Наприклад, у січні 2022 року 13,4% пенсіонерів досі отримували пенсію у розмірі до двох тисяч гривень. Це було майже півтора мільйона людей. Сьогодні таких осіб лише 0,6% від загальної кількості, або близько 63 тисяч.

І навпаки, осіб, які отримували пенсію понад 10 тисяч гривень, ще на початку минулого року було менше ніж 5%. А сьогодні таких понад 10%. Тобто понад 1,1 мільйона осіб уже одержують пенсію у розмірі понад 10 тисяч гривень.

Чого чекати найближчим часом?

Однак слід додати, що липневе підвищення, ймовірно, було останнім цього року. Більшість попередніх перерахунків робилося за інерцією – рішення щодо них приймалися переважно до 24 лютого 2022 року на підставі раніше чинного законодавства.

Відомо, що у 2023 році прожитковий мінімум вирішили вже не піднімати, що закріплено законом про держбюджет. Важко прогнозувати, що буде наступного року. Це залежить і від ситуації на фронті та від того, що буде з країною та економікою загалом. Ходять різні чутки щодо жорстких умов від МВФ про необхідність якщо не скорочувати, то хоча б заморозити підвищення соціальних видатків. Тому поки що слід сподіватися, що виплати збережуться хоча б на існуючому рівні.

Нарахування пенсій: як рахуватимуть?

Певне «загострення у законотворців» відбулося восени 2022 року. Тоді або набули чинності раніше діючі рішення, або були прийняті абсолютно нові:

2 вересня 2022 року набрав чинності Закон «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 2506-IX від 15 серпня 2022 року. Тепер це дозволяє при нарахуванні пенсії додатково виключати із зарплати невигідні періоди роботи в умовах воєнного стану (коли людям зарплату урізали, затримували чи взагалі не виплачували).

27 вересня 2022 р. Кабінет Міністрів постановою № 1058 затвердив зміни у порядку підтвердження стажу для призначення пенсій (Порядок № 637). Документ стосується широкого кола осіб – селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених та реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну і не лише.

4 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України про спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні» № 2734. Цим законом спрощено процедуру оформлення договору про добровільну сплату страхових внесків та розширено коло осіб, які можуть купувати стаж. Тепер внески можна сплачувати навіть через Дію. Цим же Законом запроваджено поняття меценатських пенсій.

19 листопада набрав чинності Закон «Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» № 2010-IX від 26 січня 2022 року. Цей закон дозволяє зараховувати у стаж час перебування у полоні.

Також не слід забувати, що минулого року спочатку росія, а потім і Україна вийшли з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення. Такий крок, на жаль, лише посилить життя потенційним пенсіонерам, якщо вони мають відповідний стаж. До речі, відразу після лютого 2022 року особи, які працювали в районах Крайньої Півночі, вже не отримують за це пенсійну компенсацію, яка надходила з Росії. Відповідне рішення ухвалено Національним банком України через неможливість співпрацювати з російською банківською системою.

Найсвіжішою законодавчою зміною щодо пенсій можна вважати нову редакцію Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Так, 29 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила рішення щодо встановлення таких пенсій особам, визнаним борцями за незалежність України у XX столітті.