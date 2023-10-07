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Ракетний удар по Чорноморську 7 жовтня: прокуратура розпочала розслідування

Ракетний удар по Чорноморську 7 жовтня: прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура Одеської області розпочала розслідування нічної атаки на місто Чорноморськ у ніч проти 7 жовтня 2023 року. Розпочато кримінальне провадження.

Наразі слідчі фіксують наслідки руйнувань, повідомляє прес-служба відомства. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 7 жовтня збройні сили Росії зробили ракетний удар по Одеській області. Ворог потрапив у припортову та цивільну інфраструктуру. Було пошкоджено зерносховища, пансіонат, багатоквартирні будинки, гаражний кооператив та автомобілі, зазначають у прокуратурі.

Наслідки удару по Чорноморську в ніч проти 7 жовтня 2023-2

Наслідки удару по Чорноморську в ніч проти 7 жовтня 2023-3

Попередньо встановлено, що в результаті атаки постраждали 4 місцеві жителі – вони отримали легкі поранення.

Наразі встановлюється, хто ще міг постраждати внаслідок ворожої атаки.

Як повідомлялося раніше, в ніч на суботу, 7 жовтня, рашисти знову атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс», випущеними з території окупованого Криму. Під ударом опинилося місто Чорноморськ.

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