Прожитковий мінімум в Україні піднімуть – що буде з пенсіями?

Український уряд заклав до бюджету наступного 2024 року підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення, у тому числі й для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, максимальна та мінімальна пенсії українців гарантовано зростуть.

Наскільки зросте прожитковий мінімум у 2024 році

Як розповіла голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович, проект бюджету-2024 вже готовий та затверджений урядом. Далі його розглядатимуть у Верховній Раді. Не виключено, що остаточно бюджет затвердять уже до середини листопада 2023 року.

А поки що можна говорити, зокрема, про те, як зміниться прожитковий мінімум, який не змінювався з 2022 року.

Так, для осіб непрацездатного віку прожитковий мінімум має зрости з нинішніх 2093 грн до 2361 грн, тобто на 268 грн. Відповідно зросте і мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму. При цьому максимальна пенсія, що дорівнює десяти мінімальним, зросте з 20930 грн до 23610, тобто на 2680 грн.

Чи чекати наступного року на індексацію пенсій в Україні?

Що стосується індексації пенсій українців, то, як запевнив прем’єр-міністр міністр Денис Шмигаль, наступного року вона відбудеться. Водночас його колега та підлегла Оксана Жолнович налаштована не так оптимістично.

«Поки що плануємо, а життя покаже»,

– заявила з цього приводу голова Мінсоцполітики.

За словами чиновниці, з одного боку, закон вимагає щорічно проводити індексацію, а з іншого – під час війни цю норму закону можна не виконувати. Нинішнього року, незважаючи на війну, пенсії перерахували. А як буде наступного, невідомо.

«Наступного року спробуємо також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими»,

додала Оксана Жолнович.

При цьому про плани на майбутній 2024 вона сказала буквально наступне:

«Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів з нашими міжнародними партнерами».

Таким чином, поки що є певність з максимальною та мінімальною пенсіями. А ось щодо решти виплат, то тут нічого конкретного на даний момент не відомо.

При цьому можна виділити кілька факторів, які можуть вплинути як на факт індексації пенсій, так і на її розмір:

успіхи українських військових на фронті;

розмір допомоги від міжнародних партнерів;

стан енергетики та економіки країни загалом після зими;

доступність та вартість енергоресурсів.

Раніше ми розповідали, що треба встигнути зробити пенсіонерам, щоб не втратити частину виплат.

Джерело: today.ua