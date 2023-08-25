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В Україні може зрости мінімальна зарплата: коли і наскільки – прогноз

В Україні може зрости мінімальна зарплата: коли і наскільки – прогноз

Уряд України оприлюднив прогноз мінімальної заробітної плати на 2024-2026 роки.
За інформацією Міністерства фінансів, з 1 січня наступного року запропоновано передбачити у проекті Держбюджету-2024 розмір мінімальної зарплати більш ніж 7 тис. грн.

Прогнозний розмір «мінімалки» такий:

  • з січня 2024 року – 7,1 тис. грн;
  • з липня 2024 року – 8 тис. грн;
  • з січня 2025 року – 8,37 тис. грн;
  • з січня 2026 року – 8,95 тис. грн.

Прогнозний посадовий оклад працівників першого тарифного розряду «Єдиної тарифної сітки»:

  • з січня 2024 року – 3,19 тис. грн;
  • з липня 2024 року – 3,6 тис. грн;
  • з січня 2025 року – 3,76 тис. грн;
  • з січня 2026 року – 4,03 тис. грн.

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Крім того, Мінфін навів прогнозовані показники прожиткового мінімуму – для працездатних осіб пропонують встановити на рівні 3028 грн на весь 2024 рік.

Зазначається, що індексація грошових доходів здійснюватиметься у рамках фонду оплати праці працівників-бюджетників на 2024 рік відповідно до закону №1282-ХІІ від 03 липня 1991 року «Про індексацію грошових доходів населення».

Встановлення індексу споживчих цін для індексації доходів населення проводитиметься наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня наступного року.

Нагадаємо, 2023 року мінімальна зарплата в країні становить 6,7 тис. грн.

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