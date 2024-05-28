Нові виплати, ціни на продукти і комуналку: які зміни чекають на нас у червні?

Пенсії: виплати зростуть, але не у всіх

У червні працюючі пенсіонери отримають збільшену пенсію і доплату різниці за квітень-травень. Адже у квітні стартував перерахунок за стаж, набутий в останні два роки. Однак прорахувати ці виплати можна лише після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надходить інформація про сплату ЄСВ за І квартал 2024 року.

Нагадуємо, що перерахунок здійснюється автоматично. Розмір збільшення залежить від тривалості страхового стажу (періоду, за який сплачено ЄСВ) і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Комуналка: тариф на світло планують підвищити

Світло

З 1 червня можливим є підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про це говорять посадовці та експерти.

За їхніми словами, перегляд тарифу може бути одним із кроків залучення додаткових коштів на відновлення енергосистеми. Від наявності коштів безпосередньо залежить швидкість відновлення генеруючих потужностей, а також те, наскільки ми встигнемо підготуватися до наступного опалювального сезону.

– Зараз важко сказати, на скільки відсотків збільшиться тариф, але можу запевнити, що це підвищення не буде шоковим для споживачів, – наголошує голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Тим часом експерти прогнозують, що тариф може зрости у півтора-два рази. Ймовірно, побутові споживачі платитимуть від 3,50 до 5 гривень за кіловат.

Нагадаємо, що востаннє тариф підвищили рік тому до 2,64 гривні за кіловат. Ця ставка була розрахована до 31 грудня 2023 року включно, проте уряд подовжив її дію до 31 травня 2024 року.

Газ

Тариф на газопостачання залишається без змін. Так, для більшості домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз України», кубометр газу коштує, як і раніше, 7,96 гривні. Даний тариф діє до 30 квітня 2025 року включно.

Вода

Оплата за централізоване водопостачання та водовідведення для побутових споживачів також залишається без змін. Але, зважаючи на те, що з 1 червня 2024 року зросли тарифи на воду для непобутових споживачів (організацій), то, як передбачають експерти, до кінця року зміни можуть торкнутися і побутових споживачів.

Допомога переселенцям: з’являться нові виплати

Очікується, що в червні запровадять субсидію на оренду житла для ВПО.

Розмір субсидії буде залежати від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло. Враховуватимуть також доходи і спроможність оплачувати рахунки за оренду самостійно. Що нижчими є доходи, то вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Зважатимуть також на рівень середніх цін на оренду житла в регіоні.

Щодо компенсації витрат за безкоштовне тимчасове розміщення ВПО, сума визначається на рівні 14,77 гривні за кожен людино-день. У червні вона складе 446,10 гривні за одну людину.

Виплати військовим: змінилися розміри грошового забезпечення

Кабінет міністрів оновив розміри грошового забезпечення військовослужбовців. З 1 червня змін зазнали такі виплати:

пораненим, які не можуть виконувати обов’язки, – 20100 гривень;

додаткова винагорода інструкторам учбових центрів – 15-30 тисяч гривень;

винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) – 2350 гривень;

збереження грошового забезпечення у разі полону або зникнення безвісти – 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у 2024 році одноразова грошова допомога при укладанні контракту в 2024 році становить:

рядовий склад – 24224 гривні;

сержантський і старшинський склад – 27252 гривні;

офіцерський склад – 30280 гривень.

Мобілізація: оновити дані можна онлайн

Протягом червня і до 16 липня включно всі військовозобов’язані віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані: номер мобільного телефону, фактичне місце проживання та адресу електронної пошти (за наявності). Це передбачено законом про мобілізацію та військовий облік, який набув чинності 18 травня. Оновити дані можна: онлайн (через застосунок «Резерв+») або у ТЦК, а також у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Після оновлення даних військовозобов’язаний отримає витяг з реєстру та відмітку у військовому квитку.

З 18 червня у застосунку «Резерв+» також з’явиться QR-код (к’юар-код), відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов’язаного, призовника або резервіста.

Нагадаємо, що згаданий Закон передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку, а саме штраф від 17 тисяч до 25500 гривень.

Ціни на продукти: вартість хліба може зрости

За прогнозами експертів, у червні може здорожчати хліб. Представники пекарської галузі пов’язують це зі збільшенням витрат виробників і реалізаторів на оплату праці, ростом цін на зерно та вичерпанням запасів якісної сировини. Орієнтовно ціна зросте на 5-10%.

Світлана ШЕВЧУК