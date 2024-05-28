Новые выплаты, цены на продукты и коммуналку: какие изменения ждут нас в июне?

Пенсии: выплаты вырастут, но не у всех

В июне работающие пенсионеры получат увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май. Ведь в апреле стартовал перерасчет за стаж, приобретенный в последние два года. Однако просчитать эти выплаты можно только после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступает информация об уплате ЕСВ за I квартал 2024 года.

Напоминаем, что перерасчет производится автоматически. Размер увеличения зависит от продолжительности страхового стажа (периода, за который уплачен ЕСВ) и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.

Коммуналка: тариф на свет планируют повысить

Свет

С 1 июня возможно повышение тарифа на электроэнергию для населения. Об этом говорят чиновники и эксперты.

По их словам, пересмотр тарифа может являться одним из шагов привлечения дополнительных средств на восстановление энергосистемы. От наличия средств напрямую зависит скорость восстановления генерирующих мощностей, а также то, насколько мы успеем подготовиться к следующему отопительному сезону.

– Сейчас трудно сказать, на сколько процентов увеличится тариф, но могу заверить, что это повышение не будет шоковым для потребителей, – отмечает глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Между тем, эксперты прогнозируют, что тариф может вырасти в полтора-два раза. Вероятно, бытовые потребители будут платить от 3,50 до 5 гривен за киловатт.

Напомним, что последний раз тариф повысили год назад до 2,64 гривны за киловатт. Эта ставка была рассчитана до 31 декабря 2023 включительно, однако правительство продлило ее действие до 31 мая 2024 года.

Газ

Тариф на газоснабжение остается неизменным. Так, для большинства домохозяйств, обслуживаемых компанией «Нафтогаз Украины», кубометр газа стоит по-прежнему 7,96 гривны. Данный тариф действует до 30 апреля 2025 г. включительно.

Вода

Оплата за централизованное водоснабжение и водоотвод для бытовых потребителей остается без изменений. Но, учитывая, что с 1 июня 2024 года выросли тарифы на воду для небытовых потребителей (организаций), то, как предполагают эксперты, до конца года изменения могут затронуть и бытовых потребителей.

Помощь переселенцам: появятся новые выплаты

Ожидается, что в июне введут субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

Размер субсидии будет зависеть от количества лиц в составе домохозяйства, арендующего жилье. Будут учитывать также доходы и способность оплачивать счета за аренду самостоятельно. Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия. Также будут учитывать уровень средних цен на аренду жилья в регионе.

Относительно компенсации расходов за бесплатное временное размещение ВПЛ сумма определяется на уровне 14,77 гривны за каждый человеко-день. В июне она составит 446,10 гривен за одного человека.

Выплаты военнослужащим: изменились размеры денежного довольствия

Кабинет министров обновил размеры денежного довольствия военнослужащих. С 1 июня изменения претерпели следующие выплаты:

раненым, которые не могут исполнять обязанности – 20100 гривен;

дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров – 15-30 тысяч гривен;

вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) – 2350 гривен;

сохранение денежного довольствия в случае плена или исчезновения без вести – 100 тысяч гривен.

Напомним, что в 2024 году единовременная денежная помощь при заключении контракта в 2024 году составляет:

рядовой состав – 24224 гривны;

сержантский и старшинский состав – 27252 гривны;

офицерский состав – 30280 гривен.

Мобилизация: обновить данные можно онлайн

В течение июня и до 16 июля все военнообязанные в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные: номер мобильного телефона, фактическое место жительства и адрес электронной почты (при наличии ). Это предусмотрено законом о мобилизации и военном учете, который вступил в силу 18 мая. Обновить данные можно онлайн (через приложение «Резерв+») или в ТЦК, а также в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

После обновления данных военнообязанный получит выписка из реестра и отметку в военном билете.

С 18 июня в приложении «Резерв+» также появится QR-код (кьюар-код), отсканировав который представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Напомним, что упомянутый Закон предусматривает ответственность за нарушение правил военного учета, а именно штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Цены на продукты: стоимость хлеба может вырасти

По прогнозам экспертов, в июне может подорожать хлеб. Представители пекарской отрасли связывают это с увеличением затрат производителей и реализаторов на оплату труда, ростом цен на зерно и истощением запасов качественного сырья. Примерно цена вырастет на 5-10%.

Светлана ШЕВЧУК