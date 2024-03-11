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Експерт прогнозує подорожчання газу в Україні: коли і якою буде ціна

Експерт прогнозує подорожчання газу в Україні: коли і якою буде ціна

В Україні після завершення опалювального сезону може подорожчати “блакитне паливо”, що автоматично підвищить вартість теплопостачання і гарячої води.

Про це в телеефірі розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він підкреслив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуться – діє мораторій. Однак уже у квітні-травні чинний тариф на газ може бути переглянутий.

За словами Попенка, це питання вивчають у НАК “Нафтогазі”, хоча він не може стверджувати на 100%, що це буде ухвалено. Водночас він вважає, що в разі ухвалення рішення, українцям слід готуватися до підняття тарифів у середньому на 1-1,5 грн.

На сьогодні у більшості споживачів тариф на газ становить 7,96 грн. за кубометр. Якщо прогноз аналітика втілиться в реальність, кубометр подорожчає до 9-9,5 гривні. Потрібно розуміти, що тариф на газ впливає і на інші комунальні послуги.

“Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і гарячу воду”, – додав Попенко.

За словами Олега Попенка, рано чи пізно за комунальні послуги доведеться платити більше, оскільки життя не стоїть на місці: зростають витрати комунальних підприємств, збільшуються зарплати співробітників тощо. Питання в тому, коли тарифи зростуть. Воєнний період – не найкращий час.

На 1 січня 2022 року, тобто до війни, обсяг боргів за комуналку становив 81,4 мільярда гривень. Підвищення тарифів під час війни не дасть результату, а призведе ще до більшої заборгованості, вважає експерт.

Нагадаємо, на початку 2024 року в Україні скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг через накопичення боргів. Також відновлено стягнення заборгованості з житлово-комунальних послуг у судовому порядку та відключення від комунальних послуг.

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