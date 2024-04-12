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За службу на передовій військовим і поліцейським доплатять по 70 тисяч гривень

За службу на передовій військовим і поліцейським доплатять по 70 тисяч гривень

Кабінет міністрів встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

За постанову, яка зобов’язує уряд розробити механізм додаткової виплати одноразово 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на передовій, за кожні 30 днів на “нулі”, на території противника і тимчасово окупованій території, Верховна Рада проголосувала 11 квітня.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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“На виконання спільної ініціативи Верховної Ради та уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії”, – йдеться в його повідомленні.

Таким чином сумарно військові “на нулі” зможуть отримувати під 200 тис. гривень: 20-25 тис. грн зарплати, 100 тис. грн “бойових” доплат плюс 70 тис. грн винагороди.

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