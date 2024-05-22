Ціни на світ з 1 червня різко злетять: кого торкнуться зміни

Згідно з рішенням комісії, ухваленим під час засідання 20 травня, нові ціни почнуть діяти вже з 1 червня 2024 року.

Так, у вечірній час пік ціни підвищаться на 20%. У той же час вночі у певний час тарифи на світ зростуть більш ніж удвічі.

Як заявив на засіданні НКРЕКУ представник компанії «Центренерго», це дозволить збалансувати ринок електроенергії та збільшити імпорт у нічний час.

Таким чином, з 1 червня 2024 року на ринку на добу заздалегідь встановлено такі максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-год. (зараз 3000 грн/МВт-год.);

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-год. (зараз з 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт-год.);

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-година (зараз – 7500 грн/МВт-год.)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На ринку, що балансує:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-година (зараз 4000 грн/МВт-година);

з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – ціна залишається 8250 грн/МВт-година;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-година (зараз 8250 грн/МВт-година);

з 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-година (зараз 4000 грн/МВт-година).

На думку представника компанії «Донбасенерго», рішення НКРЕКУ дозволить збільшити імпорт до 1,7 ГВт не лише увечері, а й уночі.

Варто зазначити, що в нічний час в Україні спостерігається зниження імпорту електроенергії, оскільки через обмеження ціни на неї імпорт виявляється нерентабельним. Через відсутність електроенергії вночі відбувалися відключення промислових та побутових споживачів.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук повідомила, що в Кабміні обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону, хоча остаточного рішення про підвищення цін на електроенергію поки що не прийнято.

Також повідомлялося, що тариф на електроенергію в Україні може бути підвищений у два рази вже до вересня.