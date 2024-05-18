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Набрав чинності Закон про мобілізацію: як оновити дані без відвідування ТЦК і де завантажити потрібний додаток

Набрав чинності Закон про мобілізацію: як оновити дані без відвідування ТЦК і де завантажити потрібний додаток

Сьогодні, 18 травня 2024 року, набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. І щоб не довелося стояти в чергах та зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК, Міністерство цифрової трансформації України пропонує військовозобов’язаним оновити військово-облікові дані в ЦНАПі. Крім того, вже доступний для завантаження мобільний додаток «Резерв +».

Як оновити свої дані у ЦНАП

Щоб військовозобов’язаним українцям не довелося стояти у довгих чергах, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК. Як це працює, пояснюють на сторінці відомства у Facebook:

  • військовообов’язаний українець чи українка приходить до ЦНАП і надає актуальні дані про себе та підтверджує їх;
  • адміністратор вносить дані до електронної системи;
  • інформація автоматично підтягується в систему «Оберіг»;
  • заявник отримує виписку з печаткою та підписом адміністратора ЦПАП про актуалізацію даних.

«Навіть якщо у вас немає військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані у ТЦК, зробіть це у ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу», – пропонують у Мінцифри.

Детальна інструкція представлена ​​на інфографіці:

Як оновити свої дані в ЦНАП

У Міністерстві також запевнили, що навчили працювати з електронною платформою 8 300+ адміністраторів ЦНАП, і від сьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.

Додаток «Резерв+»: де його можна завантажити?

Раніше ми вже повідомляли, що з 18 травня 2024 року Міністерство оборони України запускає мобільний додаток «Резерв+», що дозволить військовозобов’язаним, призовникам та резервістам оновлювати свої облікові дані онлайн, у зручний для них час.

Додаток Резерв+

Сьогодні стало відомо, що додаток «Резерв+» вже доступний для скачування:

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