Набрав чинності Закон про мобілізацію: як оновити дані без відвідування ТЦК і де завантажити потрібний додаток

Як оновити свої дані у ЦНАП

Щоб військовозобов’язаним українцям не довелося стояти у довгих чергах, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК. Як це працює, пояснюють на сторінці відомства у Facebook:

військовообов’язаний українець чи українка приходить до ЦНАП і надає актуальні дані про себе та підтверджує їх;

адміністратор вносить дані до електронної системи;

інформація автоматично підтягується в систему «Оберіг»;

заявник отримує виписку з печаткою та підписом адміністратора ЦПАП про актуалізацію даних.

«Навіть якщо у вас немає військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані у ТЦК, зробіть це у ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу», – пропонують у Мінцифри.

Детальна інструкція представлена ​​на інфографіці:

У Міністерстві також запевнили, що навчили працювати з електронною платформою 8 300+ адміністраторів ЦНАП, і від сьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.

Додаток «Резерв+»: де його можна завантажити?

Раніше ми вже повідомляли, що з 18 травня 2024 року Міністерство оборони України запускає мобільний додаток «Резерв+», що дозволить військовозобов’язаним, призовникам та резервістам оновлювати свої облікові дані онлайн, у зручний для них час.

Сьогодні стало відомо, що додаток «Резерв+» вже доступний для скачування:

для IOS тут

для Android тут.

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