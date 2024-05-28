Одеський Зелений театр стане «Місцем сили»

Як повідомили у Зеленому театрі, у новому сезоні, який отримав назву «Місце сили», було вирішено зробити фокус на питанні наслідків впливу війни на психоемоційні стани людей та пошук методів нівелювання чи полегшення такого впливу.

Тепер з 11 години дня 1 червня у просторі Зеленого театру працюватимуть психологи та терапевти. Найближчими днями заплановані лекції, арт-терапія та воркшоп для дітей та дорослих.

Весь майбутній сезон потрапити на територію Зеленого театру можна буде виключно за попередньої реєстрації або за квитком на подію. Під час повітряної тривоги всі заходи зупинятимуться, а відвідувачі мають пройти в укриття до закінчення тривоги.

Переглянути повний розклад подій та забронювати квитки можна за посиланням.

Нагадаємо, ще до початку великої війни, у серпні 2021 року, одеський меценат Єгор Гребенніков, який відродив Зелений театр, викупив будівлі театру, розташовані на земельній ділянці з правом оренди до 2052 року. Таким чином, Зелений театр врятований від забудови.