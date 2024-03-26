Який новий вид допомоги вигадали для переселенців

Її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті або у невеликому містечку суттєво відрізняється.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у складі сім’ї, яка орендує житло. А також від доходів сім’ї та її здатності оплачувати рахунки за оренду самостійно. Чим нижчі доходи, тим більший відсоток вартості оренди покриватиме субсидія.

На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується лише для ВПО. Надалі таку субсидію даватимуть й іншим нужденним людям.

Передбачається, що «нову» субсидію призначатимуть з червня.

Раніше ми розповідали, кому із переселенців продовжать виплати ще на 6 місяців.