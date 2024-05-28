Ракетна атака Одеси 28 травня: куди прилетіла балістика

Нагадаємо, сьогодні вдень в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги. І вже за кілька хвилин пролунав сильний вибух. Незабаром стало відомо про «приліт».

Попередньо, удару було завдано балістичної ракети 9М723 ОТРК «Іскандер».

«За даними слідства, вдень 28 травня збройні сили росії завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Огляд продовжується, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. На місці подій прокурори у сприянні зі слідчим документують черговий військовий злочин росії», – повідомили у прокуратурі.

За фактом чергової ракетної атаки розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ввечері 19 травня росіяни завдали чергового удару баллістикою по території Одеської області.

А серед білого дня суботи, 25 травня, російські військові злочинці вдарили авіабомбами по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. За даними на сьогоднішній день, загинули 18 людей (останки ще однієї людини знайшли в гіпермаркеті сьогодні) і 50 людей було поранено.

За даними облпрокуратури по «Епіцентру» вдарили двома УМПБ Д-30.