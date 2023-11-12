Наслідки «чергового» прильоту та таємничий грифон: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 6 по 12 листопада?
6 листопада
Вирва поруч з Одеським національним художнім музеєм на Софіївський – ще один наслідок «чергової» рашистської ракетно-дронової атаки на місто.
7 листопада
На розі Софіївської та провулку Ляпунових… Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Одесі п’ятого листопада.
8 листопада
Одеська «стійка ворона», яка прикрашає балкон історичного одеського будинку у провулку Ляпунова, дійсно виявилася стійкою. Ми впевнились в цьому, коли побували у провулку після прильоту по Софіївській, який зачепив і провулок Ляпунових. Впевнились: наша героїня – на своєму місці. Тримайся, крихітко!
9 листопада
Листопад демонструє свої погодні примхи: учора нагадав про себе дощиком та похмурим настроєм, сьогодні порадував сонечком і помітним похолоданням. Одесити нарешті вдягнулись в куртки та плащі…
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10 листопада
Цьому будинку з еркером і куполом на розі Софіївської та провулку Ляпунових понад 130 років… Він був поранений під час ракетного удару по Одесі 5 листопада. Та все ж встояв!..
11 листопада
Листопад домальовує свої неповторні одеські пейзажі… Парк ім. Т.Г.Шевченка.
12 листопада
Брат-близнюк (ну майже) відомого одеського грифона з Куточка старої Одеси живе у провулку Маланова. До речі, його не так вже й просто знайти, особливо влітку, коли заважають зарості. Зараз – інша справа: грифона можна роздивитися «у всій красі».
Фото авторки