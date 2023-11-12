Наслідки «чергового» прильоту та таємничий грифон: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

6 листопада

Вирва поруч з Одеським національним художнім музеєм на Софіївський – ще один наслідок «чергової» рашистської ракетно-дронової атаки на місто.

7 листопада

На розі Софіївської та провулку Ляпунових… Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Одесі п’ятого листопада.

8 листопада

Одеська «стійка ворона», яка прикрашає балкон історичного одеського будинку у провулку Ляпунова, дійсно виявилася стійкою. Ми впевнились в цьому, коли побували у провулку після прильоту по Софіївській, який зачепив і провулок Ляпунових. Впевнились: наша героїня – на своєму місці. Тримайся, крихітко!

9 листопада

Листопад демонструє свої погодні примхи: учора нагадав про себе дощиком та похмурим настроєм, сьогодні порадував сонечком і помітним похолоданням. Одесити нарешті вдягнулись в куртки та плащі…

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10 листопада

Цьому будинку з еркером і куполом на розі Софіївської та провулку Ляпунових понад 130 років… Він був поранений під час ракетного удару по Одесі 5 листопада. Та все ж встояв!..

11 листопада

Листопад домальовує свої неповторні одеські пейзажі… Парк ім. Т.Г.Шевченка.

12 листопада

Брат-близнюк (ну майже) відомого одеського грифона з Куточка старої Одеси живе у провулку Маланова. До речі, його не так вже й просто знайти, особливо влітку, коли заважають зарості. Зараз – інша справа: грифона можна роздивитися «у всій красі».

Фото авторки