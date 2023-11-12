Новости Одессы и Одесской области

Последствия очередного «прилета» и таинственный грифон: семь мгновений одесской недели (фото)

Последствия очередного «прилета» и таинственный грифон: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 6 по 12 ноября?

6 ноября

Воронка рядом с Одесским национальным художественным музеем на Софиевский – еще одно последствие «очередной» рашистской ракетно-дроновой атаки на город.

Фото дня: на Софиевской после прилета

7 ноября

На углу Софиевской и переулка Ляпуновых… Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по Одессе пятого ноября.

Фото дня: ликвидация последствий прилета на Софиевской

8 ноября

Одесская «стойкая ворона», украшающая балкон исторического одесского дома в переулке Ляпунова, действительно оказалась стойкой. Мы убедились в этом, когда побывали в переулке после прилета по Софиевской, который задел и переулок Ляпуновых. Убедились: наша героиня – на своем месте. Держись, крошка!

Фото дня: стойкая одесская ворона

9 ноября

Ноябрь демонстрирует свои погодные прихоти: вчера напомнил о себе дождем и мрачным настроением, сегодня порадовал солнышком и заметным похолоданием. Одесситы наконец-то оделись в куртки и плащи…

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Фото дня: ноябрь по-одесски

10 ноября

Этому зданию с эркером и куполом на углу Софиевской и переулке Ляпуновых более 130 лет… Он был ранен во время ракетного удара по Одессе 5 ноября. Но все же устоял!..

Фото дня: дом с эркером и куполом

11 ноября

Ноябрь дорисовывает свои неповторимые одесские пейзажи… Парк им. Т.Г.Шевченко.

Фото дня: в парке Шевченко

12 ноября

Брат-близнец (ну почти) известного одесского грифона из Уголка старой Одессы живет в переулке Маланова. Кстати, его не так уж просто найти, особенно летом, когда мешают заросли. Сейчас другое дело: грифона можно рассмотреть «во всей красе».

Фото дня: брат-близнец известного грифона

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