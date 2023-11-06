Понівечена Софіївська: історична одеська вулиця після рашистського прильоту

П’ятого листопада пізнього вечора Одесу атакували ракетами та дронами.

Перша половина дня шостого листопада… Техніка, скло, вирва біля Художнього музею; на будинки страшно дивитися: вони без вікон, на деяких старовинні двері дивляться на вас своїми ранами, тріщини…

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Йдуть перші ліквідаційні роботи. Це зветься боротьбою з наслідками атаки. Місце, де був прильот… Місця поруч… «Хвилеві» наслідки… Все це тепер не ділянка історичної вулиці, а горе, біль, сльози…

— Тварі! — тільки й чути від перехожих…

А тим часом з’являються і з’являються нові дані про постраждалих та руйнування…

Одеса отримала нові тяжкі рани… Тримаймося…