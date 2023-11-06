Понівечена Софіївська: історична одеська вулиця після рашистського прильоту

Все перекрито, вітерець «грається» з огороджувальними стрічками… Стара одеська Софіївська, відремонтована, оновлена, що з тобою?.. Зараз вона понівечена, як це сталося за час війни з іншими вулицями, будівлями, будинками. Бо був «черговий» прильот від рашистських «братів».
П’ятого листопада пізнього вечора Одесу атакували ракетами та дронами.
Перша половина дня шостого листопада… Техніка, скло, вирва біля Художнього музею; на будинки страшно дивитися: вони без вікон, на деяких старовинні двері дивляться на вас своїми ранами, тріщини…
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Йдуть перші ліквідаційні роботи. Це зветься боротьбою з наслідками атаки. Місце, де був прильот… Місця поруч… «Хвилеві» наслідки… Все це тепер не ділянка історичної вулиці, а горе, біль, сльози…
— Тварі! — тільки й чути від перехожих…
А тим часом з’являються і з’являються нові дані про постраждалих та руйнування…
Одеса отримала нові тяжкі рани… Тримаймося…