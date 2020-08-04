Где живет бронзовый собрат грифона из Уголка старой Одессы?

«Одесская жизнь» рассказывала о них в материалах «Фемида без повязки и Гермес на паровозике – что означают архитектурные символы на одесских зданиях?» и «Как реальные и мифические животные стали охранными символами одесских зданий»

Грифон с биографией

Со скульптурными изображениями грифонов мы тоже хорошо знакомы. Это, прежде всего, грифоны на здании Археологического музея и, конечно же, знаменитый грифон в Уголке Старой Одессы.

Этот грифон, как известно, постоянно подвергается «пыткам»: его «вскрывают». А все потому, что существует легенда, что внутри существа спрятан клад. Сейчас он стоит целехонький, правда, одесский «крестописец» успел поставить на боку грифона свой «знак».

Во время очередного восстановления этого чугунного грифона, было установлено, что он изготовлен в XIX веке известной парижской мануфактурой «J. J. Ducel et fils» («Ж.Ж. Дюкель и сын»).

У этого грифона — богатая биография. Он попал сюда из Старобазарного (Кировского) сквера. Причем, он украшал сквер не в одиночестве. И здесь — разночтение. Одни утверждают, что таких грифонов было четыре пары, то есть, восемь. И они были установлены попарно у четырех входов. По другим данным, грифонов было четыре, по третьим — только два. О том, как они попали в Старобазарный сквер, тоже много рассуждений. Мне попадалась информация, что 1) с уничтоженного кладбища (?); 2) с дореволюционной частной дачи или санатория.

Теперь – о «собратьях» (двойниках, братьях-близнецах) нашего грифона. Восемь их было, четыре или два? Этот вопрос, оставим, пожалуй, открытым. Недавно мне попалась информация, что сохранился он такой один. Другие утверждают, что это не так, есть и его собрат, только он украшает чью-то частную дачку.

Поселилось существо в старом переулке

А вот в крошечном переулке Маланова (район цирка) стоит себе домик с башенками. Переулок старый, домик — сравнительно новый (постройка 2003 года). Вот во дворе этого дома, за оградой, и обнаружила я двойника-собрата нашего старинного грифона (ну очень похож!) из Уголка старой Одессы. Только стоит он не на высоком постаменте, а «скрыт» в зелени, да и цвет у него другой — «под бронзу».

Наблюдая, как я активно запечатлеваю грифона, местный житель сразу предупредил, что «это не тот грифон. У этого гребень сзади, а у того, что в Уголке старой Одессы, гребня нет».

Что касается «гребня», то и у «классического» грифона в Уголке старой Одессы он как раз тоже имеется. Но местный житель не стал дожидаться моих аргументов. Моя фотосессия ему явно не понравилась. Жители одесских домов с достопримечательностями вообще не любят, как подсказывает мне опыт, такую «активность». Их можно понять: хочется тишины и покоя, а не наплыва экскурсантов и журналистов.

По поводу же грифона в переулке Маланова я могу пока еще добавить, что он поразительно похож на своего «собрата» в Уголке старой Одессы, причем, многими деталями. Ну а что касается разности «окраса», то, понятно, что это не может служить никаким аргументом ни «за», ни «против»… Может, «новодел», может, некая копия, может, и в самом деле «брат-близнец».

Грифон в Уголке старой Одессы photo_2020-08-03_23-06-31 photo_2020-08-03_23-06-45 photo_2020-08-03_23-06-58 photo_2020-08-03_23-07-07 photo_2020-08-03_23-07-22 photo_2020-08-03_23-07-32 photo_2020-08-03_23-07-45

Теперь слово за одесскими краеведами. Мнение наших читателей нам тоже очень интересно.

Фото: Мария Котова