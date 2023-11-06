Вночі Одесу атакували ракетами та дронами, постраждав Художній музей: фото та відео наслідків

Вночі ворог атакував південні регіони різними типами ракет та ударними дронами, повідомили в Повітряних силах України.

Увечері, 5 листопада, російська армія вдарила по Одесі імовірно “Онікс” та “Іскандер-М”. Ракети потрапили до історичного центру міста та законсервованої промислової будівлі.

Вибух стався на проїжджій частині вулиці біля воріт Художнього музею. Зруйновано трамвайні колії, дорогу, тротуар, стовпи електромережі. Пробитий водогін. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та сам музей.

Одеський національний художній музей постраждав напередодні свого 124-річчя. У мерії показали наслідки атаки:

В адміністрації музею повідомили, що постраждали кілька виставок, у будівлі вибиті вікна та двері, обрушилася штукатурка. Усі заходи, присвячені Дню народження музею, скасовані.

«Вже сьогодні музейний день народження – 124 роки! Незважаючи ні на що, ми дякуємо вам за привітання та підтримку, які зараз особливо цінні для нас. Одеський художній закритий. Переносимо всі події та скасовуємо Free Entrance Day, як ми планували. Про оновлення повідомлятимемо у наших соціальних мережах», — повідомили у музеї.

Нічна атака ударних дронів типу Shahed-131/136 була спрямована на припортову інфраструктуру Одеси. 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучення: пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі із зерном. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу з різними травмами. Вони госпіталізовані.

У зв’язку з пошкодженням інфраструктури на вулиці Софіївській 6 листопада рух трьох трамвайних маршрутів буде організовано за зміненою схемою:

Трамвайний маршрут №7 курсуватиме від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

курсуватиме від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі. Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер.

курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер. Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею.