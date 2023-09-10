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Одеський історичний будинок-красень: з еркером і куполом (фото)

Одеський історичний будинок-красень: з еркером і куполом (фото)

Цей будинок-красень з еркером та куполом дійшов до наших днів в досить непоганому стані. Хоча, звісно, хотілося б бачити його кращим – відремонтованим, відреставрованим, ближче до 1890-х років, коли він з’явився на світ.

Сторінки історії старого одеського будинку

Будинок знаходиться на розі Софіївської та провулку Ляпунова.

Два з половиною поверхи… Одна його частина належить Софіївській, друга – тихому провулку Ляпунова.

Це колишній дохідний будинок землевласника Л.Караводіна, архітектор – Демосфен Мазиров, стиль – необароко.

Милуватись будинком краще з кута. Ви тільки придивіться, як гарно виглядає еркер, що закінчується куполом і ніби підперезаний балконом… А ці «фасадні «малюнки, ці старовинні двері (на жаль, не в кращому стані), що виходять на вулицю!..

Одесский дом Караводина
Одесский дом Караводина, ворота
Одесский дом Караводина, балкон
Одесский дом Караводина, двери
Одесский дом Караводина, эркер
Архитектура Одессы, дом Караводина

Дохідний будинок є дохідний будинок. Як повідомляє Архітектурна фотобаза PhotoBuildings, «згідно з переписом населення 1897 року будинок Караводіна був кам’яний, критий залізним дахом. У ньому було 32 квартири та було прописано 119 осіб»…

Потім дохідний будинок, звісно, перетворився на «не просто житловий будинок». Але теж – зі своєю історією. Як розповідає одеський гід Євген Грінкевич, в одному з дворових флігелів наприкінці десятих років ХХ століття працювала радіотелеграфна майстерня, яка у 1919 році була перетворена на Одеський радіотелеграфний завод…

Де старі трамвайні рейки?

…Поруч з цим будинком можна було побачити старі трамвайні рейки, які вели в провулок Ляпунова. Трамвай давно тут вже не проходив, а ось от рейок «позбавились» порівняно нещодавно. До речі, цей факт викликав обурення в одеситів, які писали в соцмережах, що «рейки могли б зберегти для історії»…

А от колишня булочна на іншому куті двох старовинних вулиць працює й зараз. Тепер це невеличка крамничка, яка «дивиться» на старовинний трохи таємничий одеський будинок-красень з еркером і куполом…

Одесский дом Караводина, фасад
Одесский дом Караводина, лепнина
Одесский дом Караводина, фасад2
Историч
Дом Караводина в Одессе
Одесский дом Караводина, у дороги
Одесский дом Караводина,

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Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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