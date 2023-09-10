Одеський історичний будинок-красень: з еркером і куполом (фото)

Цей будинок-красень з еркером та куполом дійшов до наших днів в досить непоганому стані. Хоча, звісно, хотілося б бачити його кращим – відремонтованим, відреставрованим, ближче до 1890-х років, коли він з’явився на світ.

Сторінки історії старого одеського будинку

Будинок знаходиться на розі Софіївської та провулку Ляпунова.

Два з половиною поверхи… Одна його частина належить Софіївській, друга – тихому провулку Ляпунова.

Це колишній дохідний будинок землевласника Л.Караводіна, архітектор – Демосфен Мазиров, стиль – необароко.

Милуватись будинком краще з кута. Ви тільки придивіться, як гарно виглядає еркер, що закінчується куполом і ніби підперезаний балконом… А ці «фасадні «малюнки, ці старовинні двері (на жаль, не в кращому стані), що виходять на вулицю!..

Дохідний будинок є дохідний будинок. Як повідомляє Архітектурна фотобаза PhotoBuildings, «згідно з переписом населення 1897 року будинок Караводіна був кам’яний, критий залізним дахом. У ньому було 32 квартири та було прописано 119 осіб»…

Потім дохідний будинок, звісно, перетворився на «не просто житловий будинок». Але теж – зі своєю історією. Як розповідає одеський гід Євген Грінкевич, в одному з дворових флігелів наприкінці десятих років ХХ століття працювала радіотелеграфна майстерня, яка у 1919 році була перетворена на Одеський радіотелеграфний завод…

Де старі трамвайні рейки?

…Поруч з цим будинком можна було побачити старі трамвайні рейки, які вели в провулок Ляпунова. Трамвай давно тут вже не проходив, а ось от рейок «позбавились» порівняно нещодавно. До речі, цей факт викликав обурення в одеситів, які писали в соцмережах, що «рейки могли б зберегти для історії»…

А от колишня булочна на іншому куті двох старовинних вулиць працює й зараз. Тепер це невеличка крамничка, яка «дивиться» на старовинний трохи таємничий одеський будинок-красень з еркером і куполом…

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Фото авторки