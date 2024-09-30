Найважливіші миті минулого тижня в Одесі: «краса» у центрі, дивовижний дворик та кавова реклама

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 23 по 29 вересня?
23 вересня
McDonald`s на Дерибасівській поки що працює:
24 вересня
Старовина і сучасність, чи Ось така «краса» у центрі міста:
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25 вересня
В одеському дворику на вулиці Софіївській:
26 вересня
Одеські кав’ярні все частіше прикрашають в осінні тони:
27 вересня
На одеському ринку: в манекенів теж буває різний настрій…
28 вересня
Кавова реклама – завжди в тренді:
29 вересня
Парк ім. Т.Г. Шевченка: на Алеї Героїв:
Фото авторки