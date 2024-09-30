Найважливіші миті минулого тижня в Одесі: «краса» у центрі, дивовижний дворик та кавова реклама

Рівно рік тому росіяни атакували одеський Морвокзал Сьогодні, 25 вересня 2024 року, річниця однієї з найсерйозніших атак російських терористів по Одесі. Тоді окупанти масовано атакували місто як ударними дронами типу Shahed-136/131, так і ракетами «Онікс» і «Калібр». Внаслідок «прильоту» серйозно постраждали будівля Морвокзалу та привокзального готелю «Кемпінські-Одеса». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ