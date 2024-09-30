Новини Одеси та Одеської області

Найважливіші миті минулого тижня в Одесі: «краса» у центрі, дивовижний дворик та кавова реклама

Найважливіші миті минулого тижня в Одесі: «краса» у центрі, дивовижний дворик та кавова реклама

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 23 по 29 вересня?

23 вересня

McDonald`s на Дерибасівській поки що працює:

Фото дня: Максдональдс в центре

24 вересня

Старовина і сучасність, чи Ось така «краса» у центрі міста:

Фото дня: прошлое и современность

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25 вересня

В одеському дворику на вулиці Софіївській:

Фото дня: в одесском дворике

26 вересня

Одеські кав’ярні все частіше прикрашають в осінні тони:

Фото дня: осеннее кафе

27 вересня

На одеському ринку: в манекенів теж буває різний настрій…

Фото дня: настроение манекенов

28 вересня

Кавова реклама – завжди в тренді:

Фото дня: кофейная реклама

29 вересня

Парк ім. Т.Г. Шевченка: на Алеї Героїв:

Фото дня: на Аллее Героев

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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