Самые важные мгновения прошедшей недели в Одессе: «красота» в центре, удивительный дворик и кофейная реклама

Одесский Привоз 27 сентября: палитра провизии и цен Не успели оглянуться, а сентябрь уже подходит к концу. Куда пойдем? На Привоз! А на том Привозе, как всегда, – целая палитра провизии и цен. ПОДРОБНЕЕ

Ровно год назад россияне атаковали одесский Морвокзал Сегодня, 25 сентября 2024 года, годовщина одной из самых серьезных атак российских террористов по Одессе. Тогда оккупанты массированно атаковали город как ударными дронами типа «Shahed-136/131», так и ракетами «Оникс» и «Калибр». В результате «прилета» серьезно пострадали здание Морвокзала и привокзальной гостиницы «Кемпински-Одесса». ПОДРОБНЕЕ