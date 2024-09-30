Самые важные мгновения прошедшей недели в Одессе: «красота» в центре, удивительный дворик и кофейная реклама

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 23 по 29 сентября?
23 сентября
McDonald`s на Дерибасовской пока что работает:
24 сентября
Прошлое и современность, или вот такая «красота» в центре города:
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25 сентября
В одесском дворике на улице Софиевской:
26 сентября
Одесские кафешки все чаще украшают в осенние тона:
27 сентября
На одесском рынке: у манекенов тоже бывает разное настроение:
28 сентября
Кофейная реклама – всегда в тренде:
29 сентября
Парк им. Т.Г. Шевченко: на Аллее Героев:
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