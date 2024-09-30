Новости Одессы и Одесской области

Самые важные мгновения прошедшей недели в Одессе: «красота» в центре, удивительный дворик и кофейная реклама

Самые важные мгновения прошедшей недели в Одессе: «красота» в центре, удивительный дворик и кофейная реклама

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 23 по 29 сентября?

23 сентября

McDonald`s на Дерибасовской пока что работает:

Фото дня: Максдональдс в центре

24 сентября

Прошлое и современность, или вот такая «красота» в центре города:

Фото дня: прошлое и современность

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

25 сентября

В одесском дворике на улице Софиевской:

Фото дня: в одесском дворике

26 сентября

Одесские кафешки все чаще украшают в осенние тона:

Фото дня: осеннее кафе

27 сентября

На одесском рынке: у манекенов тоже бывает разное настроение:

Фото дня: настроение манекенов

28 сентября

Кофейная реклама – всегда в тренде:

Фото дня: кофейная реклама

29 сентября

Парк им. Т.Г. Шевченко: на Аллее Героев:

Фото дня: на Аллее Героев

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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