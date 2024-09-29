Новий базар наприкінці вересня: «Не на ціни треба дивитися, а на товар!»

Найкращий – не найкращий, а товар – таки справжній красень. Такий шикарний калейдоскоп з овочів-фруктів, ну й всього іншого, що є на базарі. А на Новому базарі є все, хоча Привоз з цим не згоден.

Зазвичай похід за провізією на Новий базар починається з кави. Ну чи закінчується посиденьками з кавою чи чаєм.

Що ж до цін, то такі вони наприкінці вересня:

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 25-30 грн;

цибуля – 25 30 грн;

помідори – 25-100 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 35 45 грн;

огірки – 50-75 грн;

солодкий перець – 35-90 грн;

баклажани – 25 грн;

капуста – 35 грн;

морква – 25-35 грн;

часник – 150-170 грн;

кукурудза – 10-15 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 35-40 грн;

лимони – 70-90 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

сливи – 35-60 грн;

персики – 60-80 грн;

виноград – 50-100 грн;

груші – 40-60 грн;

грейпфрути – 60-90 грн;

кавуни – 10-13 грн;

дині – 30-45 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-70 грн;

бринза – 160-250;

сир – 80-160 грн.

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шия – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задня частина – 200-220;

шия – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 270 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп – 90-140;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Одеський Новий базар 1 вересня: «Здається, ціни вже осінні?»

Фото авторки