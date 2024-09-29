Новий базар наприкінці вересня: «Не на ціни треба дивитися, а на товар!»

Почула на старому нашому Новому базарі: «І все ж ціни тут ого-го!». Пролунала відповідь одразу: «На Новому не на ціни треба дивитися, а на товар. Бо він тут найкращий!».
Найкращий – не найкращий, а товар – таки справжній красень. Такий шикарний калейдоскоп з овочів-фруктів, ну й всього іншого, що є на базарі. А на Новому базарі є все, хоча Привоз з цим не згоден.
Зазвичай похід за провізією на Новий базар починається з кави. Ну чи закінчується посиденьками з кавою чи чаєм.
Що ж до цін, то такі вони наприкінці вересня:
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 25-30 грн;
- цибуля – 25 30 грн;
- помідори – 25-100 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 35 45 грн;
- огірки – 50-75 грн;
- солодкий перець – 35-90 грн;
- баклажани – 25 грн;
- капуста – 35 грн;
- морква – 25-35 грн;
- часник – 150-170 грн;
- кукурудза – 10-15 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 35-40 грн;
- лимони – 70-90 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- сливи – 35-60 грн;
- персики – 60-80 грн;
- виноград – 50-100 грн;
- груші – 40-60 грн;
- грейпфрути – 60-90 грн;
- кавуни – 10-13 грн;
- дині – 30-45 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-70 грн;
- бринза – 160-250;
- сир – 80-160 грн.
Тепер – про ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шия – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задня частина – 200-220;
- шия – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 270 грн (товсте).
Що почому у рибних місцях Нового базару
- короп – 90-140;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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Фото авторки