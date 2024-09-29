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Новий базар наприкінці вересня: «Не на ціни треба дивитися, а на товар!»

Новий базар наприкінці вересня: «Не на ціни треба дивитися, а на товар!»

Почула на старому нашому Новому базарі: «І все ж ціни тут ого-го!». Пролунала відповідь одразу: «На Новому не на ціни треба дивитися, а на товар. Бо він тут найкращий!».

Найкращий – не найкращий, а товар – таки справжній красень. Такий шикарний калейдоскоп з овочів-фруктів, ну й всього іншого, що є на базарі. А на Новому базарі є все, хоча Привоз з цим не згоден.

Зазвичай похід за провізією на Новий базар починається з кави. Ну чи закінчується посиденьками з кавою чи чаєм.

Що ж до цін, то такі вони наприкінці вересня:

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 25-30 грн;
  • цибуля – 25 30 грн;
  • помідори – 25-100 грн;
  • буряк – 25-30 грн;
  • кабачки – 35 45 грн;
  • огірки – 50-75 грн;
  • солодкий перець – 35-90 грн;
  • баклажани – 25 грн;
  • капуста – 35 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • часник – 150-170 грн;
  • кукурудза – 10-15 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Одесский Новый базар в сентябре, покупатели
Одесский Новый базар в сентябре, овощи
Одесский Новый базар в сентябре, помидоры
Одесский Новый базар в сентябре, консервация
Одесский Новый базар в сентябре, соленья
Одесский Новый базар в сентябре, овощной ряд
Одесский Новый базар в сентябре
Одесский Новый базар в сентябре, покупка овощей

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 35-40 грн;
  • лимони – 70-90 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • сливи – 35-60 грн;
  • персики – 60-80 грн;
  • виноград – 50-100 грн;
  • груші – 40-60 грн;
  • грейпфрути – 60-90 грн;
  • кавуни – 10-13 грн;
  • дині – 30-45 грн.
Одесский Новый базар в сентябре, покупка арбуза
Одесский Новый базар в сентябре, 2024 г.
Одесский Новый базар в сентябре, цветы
Одесский Новый базар в сентябре, арбузы
Одесский Новый базар в сентябре, фрукты

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

Одесский Новый базар в сентябре

  • яйця (десяток) – 30-70 грн;
  • бринза – 160-250;
  • сир – 80-160 грн.

Одесский Новый базар в сентябре, яйца и молочка

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шия – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Одесский Новый базар в сентябре, мясной корпус

Свинина

  • задня частина – 200-220;
  • шия – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 270 грн (товсте).

Одесский Новый базар в сентябре, мясо

Що почому у рибних місцях Нового базару

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Одесский Новый базар в сентябре, рыба

Читайте також та порівнюйте: Одеський Новий базар 1 вересня: «Здається, ціни вже осінні?»

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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