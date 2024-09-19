Ресторан McDonald`s у центрі Одеси скоро закриють – названо причину

Один із ресторанів швидкого харчування McDonald`s в Одесі, розташований по вулиці Дерибасівській, 23 у будинку-пам’ятнику архітектури, відомому як будинок Мангубі, незабаром закриється на реставрацію.
Відповідний дозвіл на проведення робіт видала Державна інспекція архітектури та містобудування України.
Згідно з документом, реставрація необхідна для пристосування під сучасні потреби. Вона триватиме приблизно 9 місяців. Вказаний генпідрядник – будівельна компанія «Простір Юг».
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ресторани McDonald`s в Одесі були закриті, але знов відкрилися наприкінці березня 2023 року.
А наприкінці серпня цього року мережа McDonald`s відкрила в Одесі ще один ресторан. Він розташований на вулиці Грушевського і не схожий на інші заклади – це спільний проект компаній McDonald’s та мережі автозаправок ОККО.
Будинок на розі Дерибасівської та Червоного провулка збудували у 1875 році за проектом архітектора Фелікса Гонсіоровського. У 2015-2017 році його реконструювали з надбудовою мансарди та вежі. Крім McDonald`s, зараз у будівлі розміщується готель «Мілано».
Джерело: Думська, фото Марії Котової