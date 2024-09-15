Новини Одеси та Одеської області

У тихому одеському центрі – після дощичку в неділю (фоторепортаж)

У тихому одеському центрі – після дощичку в неділю (фоторепортаж)

Тихий одеський центр після дощичку у неділю… Хоча ж який там дощик?! Це ж справжня злива! А точніше – потоп!!! Та все ж таки закінчився!.. Люди вийшли на вулиці, хто у справах, хтось – просто подихати, хтось насолодитись після «дощичку».

Справжній потоп! Таке наробив у місті! А ось як закінчився – наче його й не було! – каже жінка, ховаючи парасольку.

– Та як завжди в Одесі після зливи. А тепер хоч подихати можна, красота яка! Якби такі дощі у ту спеку літню, – каже інша.

Обидві милуються кущами, придивляються, як з гілок потихеньку спадають крапельки… А ці крапельки спадають собі, а деякі не квапляться – прикрашають листячко.

Одесса после осеннего ливня, плющ
Одесса после осеннего ливня, в центре города
Одесса после осеннего ливня, виноград
Одесса после осеннего ливня, улица
Одесса после осеннего ливня, листья
Одесса после осеннего ливня, дерево
Одесса после осеннего ливня, ветви
Одесса после осеннего ливня, на асфальте

Вуличні кав’ярні потихеньку виносять столики та стільці: неділя все ж таки, люди ось-ось повиходять посидіти за філіжанкою кави.

А хтось пробігає з магазину чи ринку – скоріше додому, справ багато. Завтра робочий тиждень починається.

– От ти тільки придивись до цих квіточок: немов нагадують, що ось-ось – справжня осінь. Та й листя вже скільки пожовтілого на асфальті – дощем позмивало.

Одесса после осеннего ливня, зеленые листья
Одесса после осеннего ливня, зелень
Одесса после осеннего ливня, на асфальте
Одесса после осеннего ливня, лужи
Одесса после осеннего ливня, кормушки
Одесса после осеннего ливня, на улице
Одесса после осеннего ливня, цветы
Одесса после осеннего ливня, роза

– Це тільки так здається!.. Читала, що вересень в нас буде теплий, але з дощами. До тої справжньої осені ще далеко.

– Може, ти вже по літу скучила?..

– Ні, по літу з його спекою не скучила. А от щоб ця клята війна вже скінчилась, так про це мрію… Грім як почав бабахати – я злякалась… І так з початку війни: як грім – завжди лякаюсь.

– Та всі лякаються…

З гілок великих дерев все ще капає і капає, калюжі – немов дзеркала: дивишся в них – небо та гілки…

Вересневий дощ вимив вулиці, напоїв досхочу кущі й дерева, наробив негараздів – усього потроху.

Тримаймося!..

Одесса после осеннего ливня, лавочка
Одесса после осеннего ливня, маркет
Одесса после осеннего ливня, самокат
Одесса после осеннего ливня, отражение
Одесса после осеннего ливня
Одесса после осеннего ливня, заросли
Одесса после осеннего ливня, капли дожля
Одесса после осеннего ливня, листики

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk