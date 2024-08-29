В Одесі відкрили першу Алею Героїв – фоторепортаж

Кореспондент «Одесской Жизни» зафіксував цю довгоочікувану для одеситів подію.

Стенди з іменами та фотографіями полеглих військових розташували на головній алеї парку.

На кадрах – нестерпний біль родичів наших захисників, які віддали за нашу свободу найцінніше – життя.

Нагадаємо, в середині серпня в Одесі пройшла акція протесту родичів і близьких загиблих захисників. На ній вони вимагали поважати пам’ять про загиблих і не зволікати з облаштуванням місць, де можна їх вшанувати.

Люди тоді проголосили, що Одеса залишається єдиним великим містом України, де на третій рік війни так і не з’явилася Алея Героїв.

Своє зволікання в мерії виправдовували затягнутими бюджетними процесами. Однак чиновники все ж пішли назустріч родичам загиблих Героїв і оголосили про відкриття двох Алеї Героїв в Одесі – у парку Шевченка і на Кримському бульварі. А також створили робочу групу, яка щочетверга збиратиметься для вирішення нагальних питань щодо створення пам’ятних об’єктів.

Довідка ОЖ

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відзначається щорічно 29 серпня. Цей пам’ятний день був встановлений Указом Президента України 23 серпня 2019 року.

Дата 29 серпня була обрана через трагічні події під Іловайськом у 2014 році, коли українські воїни зазнали значних втрат під час виходу з оточення. Символом цього дня є квітка соняшника, оскільки багато українських воїнів загинули на полях із цією рослиною.

Подробиці про цю трагедію: Десята річниця Іловайського казана: як «зелений коридор» став смертельною пасткою.