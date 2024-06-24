Настрій «під нуль»? Виходьте на одеські вулиці!

Так, ми про те, що написано на штендерах чи, як їх зазвичай називають, на подорожниках. Штендери, нагадаємо, це реклама на невеличких щитах. Вони дуже схожі на маленьку шкільну дошку. Дуже корисна річ. Звісно, рекламна. Та яка!

Здається, під час повномасштабної війни змінилось все. Навіть оці штендери (подорожники). Вони хоча і суто рекламні штучки, але ж яка мудрість, помножена на одеський гумор!..

Штендери сьогодення – це не просто «зайди до нас на каву» (до речі, маленькі кав’ярні найчастіше використовують штендери). Це ще й своєрідний виклик всім нашим негараздам.

Поради на штендерах інколи дуже влучні, інколи «філософські», короткі і «довгі». Та не в тому річ. Річ у тому, що не можна пройти повз цього подорожника «просто». Треба вчитатись. А потім посміхнутись. А ще «зацінити».

От вам коротко: «Подаруй їй квіти».

От вам перелік послуг: і їжа, і чай з кавою… А головне підпис «Зінка» і малюночок (портрет?) кози.

А це філософське про єдине, до чого ми повинні бути готовими, так це… до всього!.. Чи цілий трактат, як прожити правильно чи порада, що чим не можна псувати…

А «психологічний» штендер з переліком усіх видів жіночого настрою! Чи «медична» порада, що є стовідсотковою заміною сну!

Прочитавши днями «мудрість ранку» на одному зі штендерів («не ускладнюй, не хвилюйся, не вигадуй, пий каву та йди на роботу»), я зрозуміла: хоча і це – теж тільки реклама, та все набагато глибше. Це вже не просто мудрість ранку, а й самого нашого життя, яким би складним воно не було…

І справа, здається, не тільки в «рекламі з гумором» на звичайному вуличному подорожнику…

Тож дивіться на світлини з нашими одеськими штендерами, вчитуйтесь і звертайте на них увагу, коли проходите «співучими» (маю на увазі генератори) одеськими вулицями. Може прочитаєте те, що вам зараз вкрай потрібно – чи то пораду, чи то мудрість якусь.

Вам не потрібні ніякі «вуличні» поради й мудрі вислови? Тоді просто усміхніться!..

Фото авторки