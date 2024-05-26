Мобільні додатки, онлайн-курси чи Ютуб: де найкраще вивчити українську мову

Як вивчити українську мову самостійно

Вивчити українську мову з нуля та самостійно можливо завдяки великому вибору курсів, мобільних застосунків та онлайн-курсів, що доступні у мережі Інтернет.

Деякі мобільні застосунки дозволяють вчити українську мову на рівні початківця, зосереджуючись на граматиці, лексиці та вимові. Крім того, існують онлайн-курси, які пропонують широкий спектр уроків від базових до високорівневих, де можна вивчати граматику, практикувати вимову та розширювати свій словниковий запас.

Також, відео на Ютубі може бути корисним джерелом навчання української мови. На каналах викладачів та носіїв мови можна знайти різноманітні уроки та вправи, що допоможуть вдосконалити рівень знань.

Мобільні додатки для вивчення української мови

Mova

Програма створена за ініціативи освітнього проекту «Мова – ДНК нації» для вдосконалення знань української мови. Допоможе згадати основні правила правопису та дізнатися про нові фразеологізми та синоніми. Також є сайт ukr-mova.in.ua.

«ЙОЙ»

Спочатку додаток розробили для дітей, які навчаються у школах мовами національних меншин, які проживають на території України, проте він буде корисним і для дорослих. В ігровій формі воно навчить українців через моделювання різних життєвих ситуацій.

«Р.І.Д.»

Додаток допомагає покращити та заглибитись у знання українського слова, культури, історії на території країни та за її межами. Проект пропонує кожному охочому збагатити свій словниковий запас колоритними українськими фразеологізмами та стійкими виразами.

«Слова зі слова»

Інтерактивна гра у вигляді мовного тренажера, в якому потрібно з одного слова скласти інше українською мовою. Старанна робота дозволяє учасникам гри накопичувати бали та використовувати їх для подальшого зростання.

«Вчимо і граємо. Українська мова”

Це захоплива та розвивальна гра, мобільний репетитор для самостійного вивчення лексики та фонетики початкового рівня української мови. Список слів спеціально підібраний із різних тем, що використовуються у повсякденному житті.

Безкоштовні онлайн-курси української

«Офіційний сайт української мови»

Ресурс ukrainskamova.com створений для вивчення української мови з нуля. Тут можна знайти шкільні підручники для всіх класів, правила української мови, а також словник синонімів, цікаві відео пояснення.

«Є-мова»

Проект emova.language-ua.online орієнтований на російськомовних українців. Для кожного заняття є практичні вправи, невеликі відео та тексти з роз’ясненнями. Це допоможе використати українську мову у різних життєвих ситуаціях та сферах спілкування.

«Єдині»

Просвітницький проект запустили ще у квітні для тих, хто прийняв рішення почати спілкуватися українською мовою та потребує щоденної практики та підтримки однодумців. Курс розрахований на 28 днів. Щоб розпочати навчання, необхідно пройти реєстрацію.

Learning passport

Безкоштовні онлайн-курси рідної мови на освітній платформі “ЮНІСЕФ”. Тут розкажуть дошкільнятам та учням початкової школи, як уникати помилок, говорячи українською.

«Слово на ново»

На сторінці у «Фейсбуку» мовні фахівці публікують лекції, обговорення, корисні матеріали, книги та міркування, які допоможуть у вивченні державної мови.

«Українська для українців»

Безкоштовні уроки української мови для всіх охочих – дітей та дорослих. Уроки відбуваються щодня з понеділка по четвер, початок о 16:00. Посилання на сайт: pipllyceum.com

«Відкриті курси УКУ»

Український католицький університет також пропонує охочим відвідати онлайн-уроки з вивчення рідної мови. Посилання на сайт: open.ucu.edu.ua

«Ламай систему – говори по-русски»

Безкоштовні курси української мови на каналі «Ютубу». Основна мета – підвищення загального рівня володіння державною мовою, які проживають у районах, де звужено сферу вживання української мови.

«Національна платформа з вивчення української мови»

Національна платформа з вивчення української мови Міністерства культури та інформаційної політики України зібрала в одному місці ефективні онлайн та офлайн-ресурси, а також мобільні програми з вивчення української мови з «нуля».

«Українська за 27 уроків»

Освітня платформа Prometheus запустила курси української мови, щоб допомогти українцям подолати мовні бар’єри та наважитися говорити українською.

Busuu

Мовні курси розроблені експертами-лінгвістами для українців. Мета навчання – розширити можливості спілкування. Посилання на сайт: busuu.com

Якщо способи вивчення української мови за допомогою онлайн-курсів, мобільних додатків або на Ютуб вам не підходять, радимо звернутися до традиційного способу навчання — з уроками та викладачем.

Як перейти на українську мову та позбутися суржику

Якщо Ви хочете перейти на українську мову та позбутися суржику, перш за все, варто пам’ятати, що це процес, який вимагає часу та зусиль. Треба зосередитися на правильному вживанні українських слів та фраз, активно використовувати українську під час спілкування, а також читати книги та переглядати фільми українською мовою.

Ось що радить мовний омбудсмен Тарас Кремень:

намагайтеся спілкуватися українською мовою у побуті – з рідними, друзями та навіть із незнайомцями;

оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику;

частіше спілкуйтеся з носіями української мови, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося;

завжди розмовляйте українською в магазині, таксі, кафе, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою;

перекладіть українською мовою всі електронні ресурси та програми, пишіть українською в соцмережах;

користуйтесь україномовними версіями сайтів, шукайте українською у пошукових системах;

заведіть блокнот для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів;

будьте наполегливими та не бійтеся помилятися.

Фото: 2day.kh.ua, nakipelo.ua

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