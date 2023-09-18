Анекдот дня: як Наум Соломонович грабіжника банку здолав

З добрим ранком понеділка, безжурні (адже так?) одесити! І не забуваємо, що як би не намагався ворог нам нашкодити, гірше в результаті він робить тільки собі.
Отже, понеділка нам усім вдалого і наскільки можна без «сюрпризів» неприємних. А якщо й станеться «форс-мажор» якийсь, радимо брати приклад із героя нашого сьогоднішнього одеського анекдоту:
Менеджер одеського банку Наум Соломонович таки вмовив грабіжника взяти ще й іпотечний кредит!
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