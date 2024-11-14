Логопед для дорослих: коли нам потрібна допомога фахівця?

Хто такий логопед?

– Анно, поясніть, чим займається логопед і навіщо він людині.

– Логопед – це фахівець, який допомагає людям розвивати мовлення та вчить їх висловлювати думки й почуття, щоб їх розуміло оточення в будь-якому віці. Ситуації бувають різними, інколи дитина може не заговорити, а доросла – назавжди втратити мовлення. Тому моя мета — допомогти людям жити повноцінним життям з позитивними емоціями.

– Багато хто знає про свої мовленнєві дефекти, але соромиться їх позбуватися?

– Звісно. Люди бояться і соромляться, особливо дорослі. Це посилюється тиском суспільства: «Навіщо тобі це? Тобі вже стільки років» або «Говорив так усе життя, а тепер хочеш ідеально?». Головне – мати мотивацію і терпіння. До мене звернулася жінка з проханням допомогти вимовляти звук «р», бо вона гаркавила. Все йшло добре, але робота вимагає часу. Вона не витримала і вирішила знайти легший шлях та підрізала вуздечку язика. Таке рідко дає стійкий результат. Інший випадок: дівчина 16 років сама захотіла покращити мовлення. Вже на третьому занятті ми досягли чудових результатів.

– Від чого виникають проблеми мовлення у дорослих?

– Проблеми мовлення умовно поділяються на вроджені та набуті.

Вроджені проблеми виникають під час вагітності, пологів або в перші роки життя. Прикладом можуть бути гаркавість або заїкання. Але все індивідуально! Наприклад, я народилася на сьомому місяці, перенесла чотири наркози до року, але почала говорити дуже рано.

Набуті порушення з’являються через стрес, психологічні травми або неврологічні проблеми. Заїкання може бути не лише наслідком переляку або стресу, а й мати зв’язок з порушеннями у головному мозку, які раніше не були помітними. Також дислалія — порушення вимови окремих звуків, часто гаркавість, проблеми з шиплячими («ш», «ж», «ч») і свистячими («с», «з», «ц») звуками. Це може бути спричинено як анатомічними особливостями, так і психологічними бар’єрами. Стрес, зокрема пов’язаний з війною, значно посилив прояв набутих порушень.

Зверніть увагу!

Логопед може допомогти з вправами на дихання та зниженням стресу. Проте якщо проблема має неврологічне або психологічне коріння, варто звернутися ще й до відповідного фахівця.

Поради логопеда: працюємо над чистотою мови

– Як працювати над проблемними звуками?

– Якщо є помітні труднощі з вимовою звуків або порушення темпу мовлення, бажано звернутися до логопеда. Але за відсутності такої можливості, я рекомендую робити таке:

Визначте проблемні звуки. Наприклад, «р», «л», «с» або будь-який інший. Це можна помітити під час розмови або прослуховуючи власні голосові повідомлення. Або продекламуйте вірш напам’ять. Декламування змусить зосередитися на правильній вимові слів, інтонаціях та передачі емоцій, що допоможе виявити проблемні звуки. Зробіть вправи для артикуляції. Виконуйте вправи, що сприяють зміцненню губ, язика та щелепи «посмішка-слоник»: розтягніть губи у широкій посмішці, щоб оголити зуби, після цього плавно округліть губи, витягнувши їх вперед (як при вимові звуку «о» або «у»). Це покращує контроль над губами для правильного формування звуків та допомагає легше переходити від одного звуку до іншого під час мовлення. Рухайте язик в різні боки. Рух вправо та вліво тренує бічні м’язи язика, дозволяє легше формувати звуки «л», «р», «с», «ш». Піднімання язика вгору розвиває його верхні м’язи, що важливо для звуків «д», «т», «л». Опускання язика вниз, до підборіддя тренує нижні м’язи язика і дозволяє відпрацювати звуки «а», «о».

– Як покращити вимову та інтонацію?

– Якщо проблем з вимовою звуків немає, а мета – покращити дикцію, завдання значно спрощується. Не нехтуйте скоромовками. Поєднуйте їх або вірші з нейровправами (наприклад, «слово — рух»), щоб розвивати м’язову пам’ять і тренувати мозок працювати швидше: визначте відстань, наприклад, від вікна до дверей; на кожне слово або строку робіть крок, щоб вистачило слів, дихання та відстані для вірша.

Правильне дихання. Гарний і впевнений голос починається з правильного дихання. Вдихайте через ніс, надуваючи живіт (груди та плечі залишаються нерухомими). Видихайте через рот, щоб живіт поступово здувався.

Вправи для голосу. Відмінні вправи для тренування голосу пропонує Шеріл Портер. На YouTube можна знайти безплатні відео – від простих до складних вправ.

Як почати гарно говорити українською

– Чому ми заїкаємося, коли переходимо на українську мову?

– Навіть тим, хто добре володіє обома мовами, іноді буває складно миттєво перемикатися. Мозок і когнітивні функції працюють добре, але людина може не відразу знаходити потрібні слова, заїкатися тощо. Це є природним. Також під час переходу з російської на українську можуть виникати особливості у вимові. Наприклад, звук «р» в російській мові м’якший, тоді як в українській він чіткіший і твердіший. Розв’язати цю проблему просто, але потрібен час:

Читайте книги, дивіться фільми, слухайте подкасти українською, щоб звикнути до звучання та структури мови.

Декламуйте вірші, почніть із простих творів і поступово переходьте до складніших, щоб звикнути до мелодики української мови.

Знайдіть людину, з якою можна говорити без страху помилок. Це допоможе швидше адаптуватися.

Зробіть самопрезентацію або «лист у майбутнє», щоб відстежувати свій прогрес і підвищити впевненість.

Коли мовлення страждає після хвороби

– Нервую і не можу виговорити слово: що робити?

– Коли людина не може вимовити певне слово або літеру, наприклад, «ідентифікація», це може бути дійсно складно. Я розумію цю проблему, оскільки сама натрапляла на труднощі. Ось що я зазвичай рекомендую для роботи з проблемним словом: розбиваємо слово на склади: і-ден-ти-фі-ка-ці-я і вимовляємо слово повільно; потім поєднуємо склади: іден-тифіка-ція і, зрештою, вимовляємо слово цілим. Потрібно повторювати це кілька разів, кожного разу швидше, коли виникає проблема.

– Як логопед допомагає людям після інсульту?

– В умовах війни та постійного стресу ризик виникнення інсульту зростає. Інсульт часто призводить до порушень мови, і тут необхідна комплексна підтримка. Що раніше розпочнеться мовна реабілітація, то більше шансів на успіх. Хоча я особисто бачила випадки, коли цим нехтують, особливо, якщо людина – старшого віку. Підтримка близьких також надзвичайно важлива:

розмовляйте з людиною, мотивуючи її до спроб говорити;

використовуйте альтернативні засоби комунікації, наприклад, картки з простими ілюстраціями;

працюйте над диханням;

вправи для губ, язика і щелепи відновлюють контроль над мовою;

повторюйте прості склади та слова («ба-ба», «ла-ла»), поступово переходячи до фраз.

У будь-якому випадку звертайтеся до кваліфікованого спеціаліста, який співпрацюватиме з вашим особистим лікарем.