На Одещині стартував цікавий флешмоб: подробиці

На підтримку української мови на Одещині розпочали флешмоб в рамках Тижня громадянського суспільства. Мешканців Одещини просять долучатися до культурного дійства на своїх сторінках в соціальних мережах.

Про це повідомили в Одеські обласній держадміністрації.

Одеська область має багатий культурний спадок, який охоплює й лінгвістичну специфіку. Флешмоб спрямований на збереження та популяризацію цієї унікальної культурної спадщини, йдеться в повідомленні.

Суть флешмобу полягає в тому, щоб мешканці Одещини публікували на своїх сторінках у соціальних мережах унікальні українські слова, вирази, які зустрічаються у їхньому населеному пункті з хештегами #РізнобарвнаОдещина #ТижденьГромадянськогоСуспільства #МовнаРізноманітність

Приклад: В українській мові унікальне атмосферне явище звуть веселкою або райдугою. В деяких населених пунктах Одеської області веселку називають цмок. Цмок (Смог, Смок) – бог хатнього добробуту, родинного вогнища. Українці назвали цмоком веселку, тому що вона ніби п’є (смокче) воду з потоків і передає її хмарам, –

навели приклад унікальних слів в Одеській ОДА.

Мета даного флешмобу — стимулювати інтерес до української мови серед громадськості та допомагати їй розвиватися.

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