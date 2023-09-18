Прогноз космічної погоди: чи чекати на магнітну бурю 18 вересня

Як відомо, магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Тому знати, які дні можуть виявитися неспокійними, дуже важливо, щоб заздалегідь бути готовими до них і тримати під рукою потрібні медикаменти.

За даними сайту meteoprog, що спирається на дані Центру передбачення космічної погоди, сьогодні, в понеділок, 18 вересня 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується.

При цьому фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України не виключають цього дня окремі збуренi періоди, які, втім, назвати повноцінною магнітною бурею не можна.

Попередньо, досить сильна магнітна буря можлива з 26 по 28 вересня.

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

підтримувати здоровий раціон харчування;

більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі;

по можливості уникати стресу та тривожних подій;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.