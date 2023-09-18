В Одесской области будут украинизировать один из районов

Болградский райсовет принял Программу развития и функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни района.

В Болградском районе станет больше украинского языка

Об этом сообщил Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка. Программа была утверждена 14 сентября и рассчитана на 2023-2025 годы.

Так депутаты Болградского райсовета и местные власти хотят обеспечить соблюдение норм конституции об украинском языке, чтобы он использовался во всех сферах жизни района и объединял людей и государство, а также помогал развивать национальную культуру.

В программе запланированы такие мероприятия:

проведение художественных конкурсов, фестивалей по инициативе общественных организаций, национально-культурных обществ, творческих союзов района;

открытие сети бесплатных очных и онлайн-курсов по украинскому языку в библиотечных и клубных заведениях территориальных общин;

обеспечение учебных заведений учебниками и профессиональной периодикой, другой учебной, познавательной и художественной литературой на украинском языке;

создание и поддержка электронных ресурсов для популяризации украинской литературы;

создание медиапродуктов по украиноведению, тематических тренингов, по популяризации народных украинских обычаев и обрядов Болградского района.

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Проверка выявила использование языка страны-агрессора

Напомним, 24-26 июля представители Уполномоченного по защите государственного языка провели проверку выполнения требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в Болградском районе.

В каждой из сфер общественной жизни, подлежащих анализу, было зафиксировано либо нарушение требований Закона о государственном языке, либо недостаточная языковая компетентность у представителей разных учреждений:

несоблюдение требований языкового законодательства зафиксировано в деятельности 25 субъектов из 44 (56%);

по результатам мониторинга выявлено 46 нарушений;

большинство нарушений касается информации для общего ознакомления и обслуживания потребителей;

все нарушения совершены на русском языке, при том, что русских среди жителей района всего 5%.

Проверялись города города Болград, Арциз и поселок Тарутино.

Эта проверка выявила очень много нарушений языкового законодательства. Поэтому в Офисе уполномоченного по защите государственного языка рекомендовали руководству Болградского района принять местную программу по овладению украинским языком.

Двумя неделями ранее, 31 августа 2023 года, такую же программу приняли в Тарутинском поселковом совете.

Всего же на сегодня было разработано и утверждено 75 местных программ, 18 которых на областном уровне, а 26 — на городском. В Одесской области уже действуют 4 программы.

«Появление таких программ, подкрепленных эффективной региональной языковой политикой и действенным финансовым ресурсом, — оптимальное решение в борьбе с последствиями русификации и укреплением национальных интересов», — отметил Тарас Кремень.

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