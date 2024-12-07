День української хустки: як з’явилося це свято та його традиції

Історія свята

День української хустки (або коротко ДУХ) – неофіційне свято, яке почали відзначати з 2019 року з ініціативи групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України. Його заснували з метою об’єднати жінок різних професій, віку та національності задля збереження українських традицій. Адже здавна в українських сім’ях оберегом, символом любові та злагоди служила саме хустка – не просто аксесуар, а цілий всесвіт, переплетений квітами, орнаментами та історіями поколінь. І кожний має своє значення.

За старих часів дівчата та жінки носили хустку протягом усього року. При цьому він був обов’язковим головним убором заміжньої жінки. Хустка була ознакою соціального становища жінки: молоді жінки носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні. Хустка також говорила про рівень достатку сім’ї: заможні жінки покривали голову хустками з дорогих тканин, бідні – з дешевших.

Традиції Дня української хустки

Незважаючи на те, що це свято досить молоде, але вже встигло обрости традиціями. Наприклад, цього дня в соцмережах став дуже популярним флешмоб «Зроби фото із хусткою». Суть його полягає в тому, щоб одягнути хустку, сфотографуватися в ній, після чого викласти фотографію в соцмережах з тематичними хештегами.

У флешмобі беруть участь українки з усього світу – викладають фото у бабусиних та прабабусиних хустках та фотографуються цілими родинами.

Також у цей день проводять майстер-класи з різних способів зав’язування та носіння української хустки – адже лише в Україні існує кілька десятків таких технік.

Вже у 2019 році День української хустки відзначали в Іспанії. Канаді, США, Казахстані, Йорданії, Латвії, Індії та Португалії. Тоді фотографії з українською хусткою опублікували у соцмережах понад мільйон учасниць. А у 2020 році було встановлено національний рекорд – Міжнародний флешмоб протягом доби – найбільшу кількість жінок в українських хустках. До встановлення рекорду приєдналися етнічні українки, які проживають за кордоном та жінки з 20 країн світу.

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