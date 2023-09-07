Новини Одеси та Одеської області

На базі однієї з гімназій Одещини відкрили «Класи безпеки»

На базі однієї з гімназій Одещини відкрили «Класи безпеки»

«Клас безпеки» — це всеукраїнський проект, мета якого — вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги.

На базі Новопавлівської гімназії  Захарівської селищної ради та Великомихайлівського опорного ліцею відкрили «Класи безпеки». Перші уроки для дітей провели рятувальники спільно з представниками Національної поліції та дружинами юних рятувальників. Розповіли про правила пожежної безпеки в побуті, види вибухонебезпечних предметів та правила поведінки при їх виявленні, а також про те, як діяти в разі сигналу «Повітряна тривога».

«Класи безпеки» оснащені інтерактивним обладнанням та наочними посібниками, щоб допомогти дітям краще засвоювати важливі знання, які у майбутньому можуть вберегти їм здоров’я та життя. 

Також учасником Всеукраїнського проекту став Яковлівський опорний заклад загальної середньої освіти.

Для школярів був підготовлений пізнавальний урок. А навички щодо дій під час повітряної тривоги всі присутні вимушені були згадати прямо під час заходу, адже гучномовець повідомив про небезпеку. 

Як зазначила сільський голова Наталія Бараненко, на облаштування «Класу безпеки» з бюджету сільської ради було виділено близько 100 тисяч гривень. Також цього року було відкрито аналогічний кабінет і в Степанівському освітньому закладі.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати