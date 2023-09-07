На базі однієї з гімназій Одещини відкрили «Класи безпеки»

«Клас безпеки» — це всеукраїнський проект, мета якого — вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги.

На базі Новопавлівської гімназії Захарівської селищної ради та Великомихайлівського опорного ліцею відкрили «Класи безпеки». Перші уроки для дітей провели рятувальники спільно з представниками Національної поліції та дружинами юних рятувальників. Розповіли про правила пожежної безпеки в побуті, види вибухонебезпечних предметів та правила поведінки при їх виявленні, а також про те, як діяти в разі сигналу «Повітряна тривога».

«Класи безпеки» оснащені інтерактивним обладнанням та наочними посібниками, щоб допомогти дітям краще засвоювати важливі знання, які у майбутньому можуть вберегти їм здоров’я та життя.

Також учасником Всеукраїнського проекту став Яковлівський опорний заклад загальної середньої освіти.

Для школярів був підготовлений пізнавальний урок. А навички щодо дій під час повітряної тривоги всі присутні вимушені були згадати прямо під час заходу, адже гучномовець повідомив про небезпеку.

Як зазначила сільський голова Наталія Бараненко, на облаштування «Класу безпеки» з бюджету сільської ради було виділено близько 100 тисяч гривень. Також цього року було відкрито аналогічний кабінет і в Степанівському освітньому закладі.

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