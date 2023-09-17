Україна відзначає День рятівника: коли з’явилося це свято

Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Цього дня українці вітають усіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій: фахівців з аварійно-рятувальних та пошукових робіт, саперів, водолазів, пожежників та ліквідаторів аварій.

Особливого значення це свято набуло у дні війни: адже співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодня змушені ліквідувати наслідки «прильотів» та рятувати мирних жителів, які стали жертвами агресії рашистів.

Саме рятувальники допомагають жертвам обстрілів вибратися із завалів, ліквідують пожежі та розшукують загублених людей. І все це вони роблять із ризиком для свого життя.

І ще рятувальниками в Україні працюють не лише люди, а й тварини, такі як пес Патрон.

До 2008 року це свято відоме як День працівників цивільного захисту, під такою назвою воно відзначалося з 2004 року. А з середини 1990-х до 2004 року відзначалися два окремі свята: 29 січня – День працівників пожежної охорони, а щосуботи жовтня – День рятувальника.

2004 року президент Леонід Кучма видав указ, згідно з яким свята об’єднали в один – День працівників цивільного захисту, який відзначали 17 вересня.

2008 року Міністерство з питань надзвичайних ситуацій запропонувало перейменувати об’єднаний День працівників цивільного захисту на День рятівника. Цю пропозицію підтримав президент Віктор Ющенко.

Редакція «Одеського життя» від щирого серця вітає рятувальників з їхнім днем. Дякую за вашу неоціненну працю, відвагу, мужність і неймовірну турботу про людей. Бажаємо не втрачати своєї хоробрості, швидкості та мудрості. І нехай у житті кожного з вас буде більше спокійного часу.