Новини Одеси та Одеської області

Кіт-талісман та ніжна реклама: сім миттєвостей одеського тижня

Кіт-талісман та ніжна реклама: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує
фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 15 по 21 квітня?

15 квітня

Маленький магазинчик у тихому центрі: ось приклад «ніжної реклами» – з любов’ю до покупців і продуктів і з гумором:

Фото дня в Одессе: нежная реклама

16 квітня

Біля дерева Юди у Міському саду тільки й чути: «Як воно зарано розквітло у цьому році!» та «Яка краса!».

Фото дня в Одессе: Иудино дерево

17 квітня

Літній квітень на Дерибасівській: а чи не пора на екскурсію містом?

Фото дня в Одессе: пора на экскурсию

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

18 квітня

В Одесі тепер можна зустріти подорожні кав’ярні «нового формату». До речі, вони ще й дзеркальні:

Фото дня в Одессе: кафе на колесах

19 квітня

Знайомтеся: ще один талісман Нового базару. Це він уважно придивляється, як поводяться люди під час повітряної тривоги:

Фото дня в Одессе: талисман Нового базара

20 квітня

Квітневий день у Міському саду:

Фото дня в Одессе: в Горсаду

21 квітня

От ніколи не знаєш, який несподіваний артоб’єкт зустрінеться тобі в Одесі. Цей ми знайшли в Пале-Роялі:

Фото дня в Одессе: арт-объект в Пале-Рояле

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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