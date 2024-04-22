Кіт-талісман та ніжна реклама: сім миттєвостей одеського тижня

15 квітня

Маленький магазинчик у тихому центрі: ось приклад «ніжної реклами» – з любов’ю до покупців і продуктів і з гумором:

16 квітня

Біля дерева Юди у Міському саду тільки й чути: «Як воно зарано розквітло у цьому році!» та «Яка краса!».

17 квітня

Літній квітень на Дерибасівській: а чи не пора на екскурсію містом?

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

18 квітня

В Одесі тепер можна зустріти подорожні кав’ярні «нового формату». До речі, вони ще й дзеркальні:

19 квітня

Знайомтеся: ще один талісман Нового базару. Це він уважно придивляється, як поводяться люди під час повітряної тривоги:

20 квітня

Квітневий день у Міському саду:

21 квітня

От ніколи не знаєш, який несподіваний артоб’єкт зустрінеться тобі в Одесі. Цей ми знайшли в Пале-Роялі:

Фото авторки