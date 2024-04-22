Кіт-талісман та ніжна реклама: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує
фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 15 по 21 квітня?
15 квітня
Маленький магазинчик у тихому центрі: ось приклад «ніжної реклами» – з любов’ю до покупців і продуктів і з гумором:
16 квітня
Біля дерева Юди у Міському саду тільки й чути: «Як воно зарано розквітло у цьому році!» та «Яка краса!».
17 квітня
Літній квітень на Дерибасівській: а чи не пора на екскурсію містом?
Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.
18 квітня
В Одесі тепер можна зустріти подорожні кав’ярні «нового формату». До речі, вони ще й дзеркальні:
19 квітня
Знайомтеся: ще один талісман Нового базару. Це він уважно придивляється, як поводяться люди під час повітряної тривоги:
20 квітня
Квітневий день у Міському саду:
21 квітня
От ніколи не знаєш, який несподіваний артоб’єкт зустрінеться тобі в Одесі. Цей ми знайшли в Пале-Роялі:
Фото авторки