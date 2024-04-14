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Раніше ніж зазвичай: в Одесі розквітають «дерева Юди» (фоторепортаж)

Раніше ніж зазвичай: в Одесі розквітають «дерева Юди» (фоторепортаж)

Багряник, церцис європейський, а ще більш відомі за назвою «дерева Юди» вже майже повністю розквітли. Ми можемо побачити їх у центрі міста – у Міському саду та на Соборній площі.

Розквітли ці дерева-красені в цьому році раніше ніж зазвичай: минулого року, наприклад, вони нас порадували своїми квітами лише у травні.

Иудино дерево в Одессе

Квітень у цьому році з його майже літніми температурними показниками розбудив дерева раніше, тож можна милуватися досхочу…

Як і зазвичай, одесити початок цвітіння юдиного дерева вважають символом того, що весна вже набула повної сили. Інші взагалі вважають: якщо воно розквітло, то це вже справжнє літо.

Цветущее Иудино дерево

Нагадаємо, до речі, що «головне» юдине дерево (те, що в Міському саду) серйозно постраждало в лютому 2021 року – через вагу великої кількості мокрого снігу втратило величезну гілку.

Дерева Юди можна зустріти не лише у Міському саду та на Соборці. Вони є у парку Перемоги та інших місцях Одеси.

Иудино дерево в центре Одессы

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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