Одеський Пале-Рояль на воєнному стані: осінь ще не зазирнула (фоторепортаж)

Одеський Пале-Рояль… Друга воєнна осінь сюди зазирнула лише «календарно». Виглядає ж так, наче літо у розпалі. Наш історичний красень Пале-Рояль! Вибач, ми ж (війна!) навіть твій ювілей не відзначили…

Історичному скверу вже понад 180 років

Так, 180-річчя Пале-Рояля відбулося минулого року… Хоча зватися саме так сквер біля нашого Оперного став трохи пізніше.

Зараз він, майже зовсім літній, став улюбленим місцем для прогулянок або ж для того, аби посидіти у відносній тиші.

«Ерот та Психея» закриті, як і багато інших одеських скульптур, а от відомий відновлений фонтан «Німфа» працює на повну.

Краса!.. Один вид на Оперний чого вартий! А ці ліхтарі!.. А ці старовинні (й не дуже) дерева… Миленькі кав’ярні у сучасному дизайні… Хоча щодо кав’ярень-ресторанчиків: багато хто скаржиться, що їх тут, мабуть, занадто…

Пале-Рояль: зустрілись історія і сучасність

Патріотична лава-фотозона, яка з’явилась тут нещодавно… Нагадаємо, елементи декору на ній – в кольорах українського прапора, їх доповнюють метелики – символ безсмертя, відродження та воскресіння!

Сквер немов поділений на зони: тут – тиша, тут – жвавіше. Що кому до вподоби.

І головне: це ж одне з тих місць Одеси, де сама історія сплелась з сучасністю. Бо ж (подумати тільки!) скільки той Пале-Рояль пережив, кого тільки не бачив!..

А осінь у цьому році не квапиться поставити свої золоті й багрові відмітки в старовинному Пале-Роялі. Може, хоче подарувати одеситам на воєнному стані трохи більше тепла, можливість пройтись історичним сквером, посидіти в тіні старих дерев, доторкнутися до історії? Не випадково ж так намагається створити добрий настрій оновлена старовинна «Німфа»…

Фото авторки